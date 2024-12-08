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    Радимов назвал «Спартак» фаворитом РПЛ

    Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов признался в симпатии к «Спартаку». Он считает, что московский клуб может выиграть РПЛ.

    – Если бы чемпионат не заканчивался, на кого бы вы сейчас поставили?

    – По тому, как играют последнее время, однозначно «Спартак». Без вариантов. Такое ощущение, что они на мопедах сейчас ездят, им какие‑то пропеллеры вставили, и они носятся как сумасшедшие.

    • «Спартак» в 18-м туре обыграл со счетом 3:0 «Пари НН».
    • Команда выиграла 6-й матч подряд и ушла на зимнюю паузу на 3-м месте, отставая от «Зенита» на 2 очка.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.12.2024 23:57
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    Комментарии (7)
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    7:1
    1733692434
    даже известно, в какое именно место хрякам вставили эти самые пропеллеры
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    Айболид
    1733748426
    Опять бромантану напились .)))))))))))))
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