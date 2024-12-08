Радимов назвал «Спартак» фаворитом РПЛ

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов признался в симпатии к «Спартаку». Он считает, что московский клуб может выиграть РПЛ.

– Если бы чемпионат не заканчивался, на кого бы вы сейчас поставили?

– По тому, как играют последнее время, однозначно «Спартак». Без вариантов. Такое ощущение, что они на мопедах сейчас ездят, им какие‑то пропеллеры вставили, и они носятся как сумасшедшие.