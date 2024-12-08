Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Пивоваров – о работе агентов: «Приходят и говорят: «Игрок – наш актив, вы должны его у нас купить»

    Пивоваров – о работе агентов: «Приходят и говорят: «Игрок – наш актив, вы должны его у нас купить»

    Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал работу агентов.

    – Насколько я слышал, на общем собрании РПЛ клубы, которые за снятие ограничений, аргументировали свою позицию тем, что большинство сильных футболистов стараниями агентов уедут из РПЛ, если им ограничить комиссионные.

    – Аргументы, о которых вы говорите, – лукавство. Да, в теории возможно, что отдельные футболисты, у которых заканчиваются контракты, захотят уйти. Но, во-первых, таких игроков будет очень мало. Во-вторых, в тех странах, куда они могут уехать из России на повышение, налоговая ставка выше, чем у нас. А значит, экономически увозить туда игроков всe равно невыгодно.

    Поэтому обсуждаемые послабления в агентский регламент будут работать на увеличение доходов агентов и значительно ослабят контроль над этими субъектами футбола. А ведь агентские вознаграждения, которые платят клубы, – это те деньги, которые уходят из футбольной индустрии. Вы можете заметить, что «Динамо», наоборот, старается эти деньги в индустрию привлекать. Наш клуб активно занимается аудиторией, коммерческой деятельностью. И стараемся это делать прежде всего для развития футбола, а не для выплаты агентам.

    – Как они обосновывают то, что надо им платить?

    – Приходит агент и говорит: «Вот этот футболист – мой актив!» Хотя этот футболист с семи лет в «Динамо». Под него и других детей арендуется инфраструктура, платится зарплата тренерам, содержатся команды всей клубной вертикали – академия, молодежный состав, «Динамо-2». Всe это обеспечивает клуб. И как только игрок через клубную систему подготовки вышел на профессиональный уровень, в клуб приходит агент и говорит: «Это наш актив. Вы теперь должны его у нас купить». Вам эта логика не кажется несколько нечестной и несправедливой? Менеджменту «Динамо» кажется.

    – Если этот «актив» у вас на контракте, то как вы его должны покупать?

    – Это происходит, когда речь идет о продлении контракта. То есть с нас требуют деньги просто за то, что у игрока контракт заканчивается, чтобы заключить договор на новый срок. А где был его агент в тот период, когда у него не было контракта и парень еще в школу ходил? Он тогда не был еще «активом».

    • «Динамо» идет в РПЛ 5-м.
    • У команды нет трофеев с 1995 года.
    • Пивоваров в клубе с 2021 года.

    Новости по теме
    «Пари НН» и «Химки» поборются за форварда «Динамо» 3
    ⚽ РПЛ. «Краснодар» и «Локо» голов не забили, победы ЦСКА и «Динамо» и другие результаты тура 43
    Семин высказался о положении «Динамо» в гонке за чемпионство 1
    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:35
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Slavan52
    1733683456
    Агенты - это ОПГ
    Ответить
    andrei-sarap-yandex
    1733684417
    ИХ ДОМ ТЮРЬМА....АГЕНТЫ ЭТО ЗЛО
    Ответить
    Интерес
    1733687227
    Делятся с вами(неопределённым кругом должностных лиц) вот они и существуют.Если бы руководители клубов не шакалили,а в своём кругу договорились,то агенты ничего не смогли бы сделать! И сейчас ситуация,о которой мы все привыкли говорить,как о некотором несчастье,сыграла бы в общую пользу-выставляешь требования-иди гуляй,и ищи своё счастье хоть в "Барселоне",хоть в "Баварии".И вам голодно,и им смешно.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 