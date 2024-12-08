Пивоваров – о работе агентов: «Приходят и говорят: «Игрок – наш актив, вы должны его у нас купить»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал работу агентов.

– Насколько я слышал, на общем собрании РПЛ клубы, которые за снятие ограничений, аргументировали свою позицию тем, что большинство сильных футболистов стараниями агентов уедут из РПЛ, если им ограничить комиссионные.

– Аргументы, о которых вы говорите, – лукавство. Да, в теории возможно, что отдельные футболисты, у которых заканчиваются контракты, захотят уйти. Но, во-первых, таких игроков будет очень мало. Во-вторых, в тех странах, куда они могут уехать из России на повышение, налоговая ставка выше, чем у нас. А значит, экономически увозить туда игроков всe равно невыгодно.

Поэтому обсуждаемые послабления в агентский регламент будут работать на увеличение доходов агентов и значительно ослабят контроль над этими субъектами футбола. А ведь агентские вознаграждения, которые платят клубы, – это те деньги, которые уходят из футбольной индустрии. Вы можете заметить, что «Динамо», наоборот, старается эти деньги в индустрию привлекать. Наш клуб активно занимается аудиторией, коммерческой деятельностью. И стараемся это делать прежде всего для развития футбола, а не для выплаты агентам.

– Как они обосновывают то, что надо им платить?

– Приходит агент и говорит: «Вот этот футболист – мой актив!» Хотя этот футболист с семи лет в «Динамо». Под него и других детей арендуется инфраструктура, платится зарплата тренерам, содержатся команды всей клубной вертикали – академия, молодежный состав, «Динамо-2». Всe это обеспечивает клуб. И как только игрок через клубную систему подготовки вышел на профессиональный уровень, в клуб приходит агент и говорит: «Это наш актив. Вы теперь должны его у нас купить». Вам эта логика не кажется несколько нечестной и несправедливой? Менеджменту «Динамо» кажется.

– Если этот «актив» у вас на контракте, то как вы его должны покупать?

– Это происходит, когда речь идет о продлении контракта. То есть с нас требуют деньги просто за то, что у игрока контракт заканчивается, чтобы заключить договор на новый срок. А где был его агент в тот период, когда у него не было контракта и парень еще в школу ходил? Он тогда не был еще «активом».