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    Артига назвал самого важного игрока «Химок»

    Главный тренер «Химок» Франк Артига дал комментарий после матча с «Динамо» (1:4). Он отметил важность Антона Заболотного для подмосковной команды. Форвард забил три гола и сделал четыре результативные передачи в 17 матчах этого сезона РПЛ.

    «Заболотный очень важен для команды. Возможно, это самый важный наш игрок, потому что он решает проблемы второго мяча и дает возможность играть длинным пасом. Его не было, но мы все равно имели моменты.

    Другое дело, что если бы меня спросили, когда лучше сыграть без Заболотного, сегодня или против «Факела» весной, я бы выбрал сегодня. Та игра для нас будет как финал», – сказал Артига.

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    Источник: телеграм-канал «Химок»

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    08.12.2024 18:20
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