Орещук заявил о внутреннем конфликте в «Динамо»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил внутреннюю обстановку в команде.

«Меня задевает, когда тренер начинает публично высказываться в адрес игроков. Что бы ни происходило, сор должен оставаться в избе. Ребята это видят.

Как мне кажется из сообщений Кости Алексеева, который является рупором «Динамо», Личка не хочет видеть и развивать молодых игроков. Но чем тот же Гладышев хуже Нгамале? Как понимаю, внутри «Динамо» есть конфликт между тренером и футболистами. Как они будут из этого вылезать – зависит от Лички.

На данный момент играют не все сильнейшие, вот это напрягает. Гладышев сильнее Нгамале, Лепский играл в основе, побеждали, когда приехал Бальбуэна, – сразу сел в запас. Сейчас вообще во второй команде. И таких примеров полно, ребята выходят на замену, показывают, но им не дается шанс.

«Динамо» ждут пертурбации: или тренер захочет поменять многое в составе, или команда поменяет тренера. Третий вариант – золотая середина. В том году перед зимней паузой тоже была такая история, но Личка за три‑четыре тура исправил ситуацию. А сейчас такой возможности нет, осталась одна игра с «Химками», которая будет очень важна во всех аспектах, как для Лички, так и для «Динамо», – сказал Орещук.