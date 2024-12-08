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    Орещук заявил о внутреннем конфликте в «Динамо»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил внутреннюю обстановку в команде.

    «Меня задевает, когда тренер начинает публично высказываться в адрес игроков. Что бы ни происходило, сор должен оставаться в избе. Ребята это видят.

    Как мне кажется из сообщений Кости Алексеева, который является рупором «Динамо», Личка не хочет видеть и развивать молодых игроков. Но чем тот же Гладышев хуже Нгамале? Как понимаю, внутри «Динамо» есть конфликт между тренером и футболистами. Как они будут из этого вылезать – зависит от Лички.

    На данный момент играют не все сильнейшие, вот это напрягает. Гладышев сильнее Нгамале, Лепский играл в основе, побеждали, когда приехал Бальбуэна, – сразу сел в запас. Сейчас вообще во второй команде. И таких примеров полно, ребята выходят на замену, показывают, но им не дается шанс.

    «Динамо» ждут пертурбации: или тренер захочет поменять многое в составе, или команда поменяет тренера. Третий вариант – золотая середина. В том году перед зимней паузой тоже была такая история, но Личка за три‑четыре тура исправил ситуацию. А сейчас такой возможности нет, осталась одна игра с «Химками», которая будет очень важна во всех аспектах, как для Лички, так и для «Динамо», – сказал Орещук.

    • «Динамо» идет в РПЛ 5-м.
    • В 14:00 команда начнет матч против «Химок».
    • «Динамо» без трофеев с 1995 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (8)
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    ss21
    1733651862
    Легионеры сильнее, другая беда Динамо что это крайне пешеходная команда которая ходит пешком по полю и передвигается от одного штрафного до другого выпрашивая пенальти. А если судьи не будут давать штрафные за нырки Бителло то Динамо будет на 10 месте.
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    orlovcar
    1733654514
    Бальбуэна игрок сборной. Кто такой Лепский?
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    neim
    1733659937
    И это похоже на правду, ещё с весны там не всё в порядке. А если учесть, что многие российские игроки фактически потеряли место в составе (Макаров, Скопинцев, Грулёв, Гладышев, тот же Лепский, хорошо себя зарекомендовавший в первых играх), то вот и конфликт на лицо, когда играют непонятный Маухуб, мёртвый и бесполезный Чавес, какой-то Артур и техничный, но бесполезный Карраскаль. К тому же не очень надёжные Фернандес, Даса и Маричаль. Вот тебе и конфликт, игроки -то ведь это видят, не только я ...
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    FCSpartakM
    1733663756
    "Гладышев сильнее Нгамале" просто ор. Один игрок сборной своей и сколько голов положил в том сезоне, другой вечно бесполезный игрок, с метра в штангу попадающий.
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