Представитель Дзюбы: «Артем показал уважение к «Зениту», не отпраздновав гол»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, прокомментировал гол игрока в ворота «Зенита» (2:1).

Мяч Дзюбы оказался победным.

Артем был в «Зените» в 2015-2022 годах.

У «Зенита» 2 поражения подряд.

– У меня было предчувствие, что Артем сегодня забьет гол, я сказал ему об этом. Когда «Локомотив» играл с «Зенитом» в начале декабря 2023 года, Артем тоже был капитаном и отдал голевой пас на Тикнизяна. Матчи с капитанской повязкой против «Зенита» у Артема складываются особенно удачно. Предчувствие было, но победа неожиданная, наверное, для всех. Это даже ценнее. Поздравляю «Акрон», огромные молодцы, герои, они так держались вдесятером. Безусловно, удача была на стороне «Акрона», но они ее заслужили за всю работу в первой половине сезона.

Что касается Артема, в первом тайме екнуло сердце, когда он схватился за спину. Я понимал, что он не заменится и, если что, даже будет скакать на одной ноге, если понадобится, так как матч принципиальный, а дальше пауза, будет время залечить болячки. Безумно рад его голу, счастлив и горжусь. Вдвойне приятно, что мяч оказался победным. Удалось оторваться от конкурентов в таблице. У всех поклонников «Акрона» и персональных болельщиков Артема прекрасное настроение.

– Почему Артем не праздновал гол?

– Не обсуждали с ним этот момент. Мне показалось, что он не праздновал из уважения к «Зениту», но болельщики «сине‑бело‑голубых» не очень уважительно себя повели, освистав его в ответ. Он показал уважение клубу, в котором провел немало лет, одних из самых ярких в своей карьере. Всe логично.