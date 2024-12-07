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    • Реакция тренера «Акрона» на сенсационную победу над «Зенитом»

    Реакция тренера «Акрона» на сенсационную победу над «Зенитом»

    Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал исход матча 18-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).

    – Как обратитесь к экспертам, которые предрекали разгромное поражение «Акрона»?

    – Я с большим уважением отношусь ко всем, кто освещает футбол. Сейчас хочется просто поблагодарить своих футболистов, в 2024 году они провели колоссальную работу. Новая команда становится настоящей командой, для нас это очень важно. Мы добились исторического результата. На мой взгляд, мы обыграли лучшую команду в России у них же дома. Это заслуга футболистов, тренерского и медицинского штаба, а также болельщиков «Акрона».

    Мы очень хорошо подготовились к этому матчу и закономерно победили. Да, после удаления «Зенит» создал много подходов к нашим воротам, но мы со всем этим справлялись. Ключевым стало решение тренерского штаба выпустить шестого футболиста в оборону. Мы понимали, что будет много доставок мяча в нашу штрафную площадь. Нам нужно было добавить рослых футболистов, чтобы справиться с этим.

    – Как так получилось, что Данилин в матче с таким соперником получил две желтые карточки за шесть минут?

    – К сожалению, такое случается в футболе из‑за эмоций. Это ошибка, но она нам помогла и мобилизовала. Конечно, лучше не допускать таких моментов.

    – Дзюба был заменен из‑за повреждения или по игровым причинам?

    – Он себя чувствовал не очень хорошо. Ему попали в нерв, но он всe‑таки держался. Он умеет и знает, как проявлять характер. Он мужчина и человек, который достаточно хорошо делает много работы в обороне. Он забил прекрасный мяч. Мы дважды забили после фланговых передач, это здорово. После гола Дзюбы я был самым счастливым человеком.

    – Какую оценку поставите команде за текущее положение в РПЛ?

    – Ставлю пять баллов. В начале сезона думал, что 15–16 очков – это то, на что мы можем рассчитывать. В матче с «Зенитом» мы сделали серьезный шаг, чтобы в нашем регионе развивался футбол.

    • «Акрон» проводит дебютный сезон в РПЛ.
    • У тольяттинцев 2 победы подряд.
    • «Акрон» идет на 9-м месте.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.12.2024 20:08
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    Комментарии (4)
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    Desma
    1733593115
    Заур молодца!!! Работает с командой, отсюда отдача. Сохранит команду в Премьер лиге и это будет хорошо как для тренера, так и для всех болельщиков Тольятти.
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    zigbert
    1733641425
    Понятна радость тренера. Такие победы бывают не часто.
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