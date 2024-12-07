Реакция губернатора Федорищева на победу «Акрона» над «Зенитом»

Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области, высказался о победе «Акрона» над «Зенитом» (2:1).

«Добрый вечер, дорогие друзья. Не могу не записать кружочек. Пользуясь случаем, хочу поздравить команду «Акрон» с победой.

«Зенит» – сильнейшая команда, признанные мастера, с огромным уважением относимся к их футболу. Очень рад, что сегодня смогли показать, что такое футбол, Тольяттинские, молодые, звонкие, сильные.

Ребята, большое спасибо за красивую игру, за характер. Красавцы, равняемся на вас в спорте. Да и не только, поэтому только вперeд. И как принято говорить последнюю неделю: чистый спорт», – сказал Федорищев.