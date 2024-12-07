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    • Реакция губернатора Федорищева на победу «Акрона» над «Зенитом»

    Реакция губернатора Федорищева на победу «Акрона» над «Зенитом»

    Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области, высказался о победе «Акрона» над «Зенитом» (2:1).

    «Добрый вечер, дорогие друзья. Не могу не записать кружочек. Пользуясь случаем, хочу поздравить команду «Акрон» с победой.

    «Зенит» – сильнейшая команда, признанные мастера, с огромным уважением относимся к их футболу. Очень рад, что сегодня смогли показать, что такое футбол, Тольяттинские, молодые, звонкие, сильные.

    Ребята, большое спасибо за красивую игру, за характер. Красавцы, равняемся на вас в спорте. Да и не только, поэтому только вперeд. И как принято говорить последнюю неделю: чистый спорт», – сказал Федорищев.

    • «Акрон» проводит дебютный сезон в РПЛ.
    • У тольяттинцев 2 победы подряд.
    • «Акрон» идет на 9-м месте.

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    Источник: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

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    07.12.2024 19:23
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    Комментарии (13)
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    vvv123
    1733589462
    Чё, губер, расплатился с долгами судьям?
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    Каратель помойников
    1733592578
    Когда губернатор сказал ""чистый спорт" ведмедев и дюков поперхнулась)
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    Max-Min-vkontakte
    1733596984
    Опять Федорищев! Пожоже, самарскому губеру понравилось быть в центре внимания футбольного сообщества) Прям кометой ворвался. Ещë недавно о нëм никто и не знал...
    Ответить
    russkiisergei
    1733598844
    чистый спорт, не для зенита!!!! позор Российского футбола, только через кабинеты может становится чемпионом. а, сейчас им судьи не будут помогать.
    Ответить
    Plyash
    1733616945
    У прф Зенита месячные наступили...
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    neim
    1733618852
    Даëшь в каждый регион по Федорищеву! И чтоб высказывались по чаще. Глядишь и футбол станет чище !
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    АЛЕКС 58
    1733636498
    Зенит и чистый спорт не совместимые понятия
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