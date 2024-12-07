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    Мостовой отреагировал на победу «Спартака» над «Пари НН»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой подвел итоги матча 18-го тура РПЛ, в котором красно-белые победили «Пари НН» (3:0).

    «Остановите «Спартак»! Кто говорил?! Почему притихли все?

    «Спартак» меньше трех не забивает, слава богу.

    Еще раз повторю, главное, чтобы не появился Абаскаль. Или, в крайнем случае, Тедеско, был у нас еще такой, посторонний. Так что все хорошо, смотрим дальше», – сказал Мостовой, записав кружок в своем телеграм-канале.

    • «Спартак» после 18 матчей занимает 3-е место в РПЛ, набрав 37 очков.
    • Победа над «Пари НН» стала для красно-белых шестой подряд в турнире и четвертой кряду с крупным счетом.

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    Источник: телеграм-канал «ЦАРЬ»

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    07.12.2024 18:55
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    Комментарии (1)
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    BoevStas1
    1733601938
    Царь переобуваний)))
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