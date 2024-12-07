Мостовой отреагировал на победу «Спартака» над «Пари НН»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой подвел итоги матча 18-го тура РПЛ, в котором красно-белые победили «Пари НН» (3:0).

«Остановите «Спартак»! Кто говорил?! Почему притихли все?

«Спартак» меньше трех не забивает, слава богу.

Еще раз повторю, главное, чтобы не появился Абаскаль. Или, в крайнем случае, Тедеско, был у нас еще такой, посторонний. Так что все хорошо, смотрим дальше», – сказал Мостовой, записав кружок в своем телеграм-канале.