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    • Угальде установил рекорд чемпионатов России по голам за 4 игры

    Угальде установил рекорд чемпионатов России по голам за 4 игры

    Нападающий «Спартака» Манфред Угальде забил второй гол своей команды на 62-й минуте матча 18-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0).

    Костариканец довел число забитых им мячей за четыре последних игры до 9.

    В 17-м туре Угальде сделал дубль «Краснодару», в 16-м забил 4 гола «Локомотиву», а в 15-м отправил 2 мяча в ворота «Акрона».

    Ни один игрок в истории турнира до него не забивал 9 голов за 4 последовательных матча.

    • В нынешнем сезоне РПЛ 22-летний Угальде является лучшим бомбардиром с 15 голами после 18 матчей.
    • Костариканец был приобретен «Спартаком» у «Твенте» за 13 миллионов евро в конце января этого года.

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    Источник: телеграм-канал ФК «Спартак-Москва»

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    07.12.2024 17:11
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    Комментарии (5)
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    =Cпартак=
    1733580900
    продолжай в том же духе! вперед спартак!!!
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    val69
    1733582735
    Молодца!!! Ты лучший!!! Не останавливайся и не уезжай!!! Ты нам нужен!!!!
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    Спартачище
    1733583568
    Умыл вонючие рты с мылом многим икспердам Жаль будет расставаться, но потенциал явно на топ5 чемпионатов
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