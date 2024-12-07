Угальде установил рекорд чемпионатов России по голам за 4 игры

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде забил второй гол своей команды на 62-й минуте матча 18-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0).

Костариканец довел число забитых им мячей за четыре последних игры до 9.

В 17-м туре Угальде сделал дубль «Краснодару», в 16-м забил 4 гола «Локомотиву», а в 15-м отправил 2 мяча в ворота «Акрона».

Ни один игрок в истории турнира до него не забивал 9 голов за 4 последовательных матча.