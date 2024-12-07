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    • Колосков назвал Угальде претендентом на звание лучшего игрока сезона в РПЛ

    Колосков назвал Угальде претендентом на звание лучшего игрока сезона в РПЛ

    Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре нападающего «Спартака» Манфреде Угальде.

    «Я не назову игру Угальде чудесами. Чудеса – это когда человек делает что-то невозможное, когда он что-то делать не может, а потом случились чудеса и он делает. Угальде же делает, что умеет. Это его стиль игры, уровень подготовки.

    Видно, что он прибавляет от игры к игре. Идeт работа в комплексе над его психологией, ему нашли нужное место на поле, а Станкович его раскрепостил.

    Угальде работает в своe удовольствие, а ещe у него отменная физическая подготовка, он практически не устаeт. Тут не чудеса, а результат работы тренера и футболиста.

    Угальде – претендент на звание лучшего футболиста сезона. Одно дело, когда футболист забивает много голов с пенальти, а другое – с игры. По его решениям на поле видно, что это сложившийся мастер футбола», – сказал Колосков.

    • В нынешнем сезоне РПЛ 22-летний Угальде является лучшим бомбардиром с 15 голами после 18 матчей.
    • Костариканец был приобретен «Спартаком» у «Твенте» за 13 миллионов евро в конце января этого года.

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    Источник: Legalbet

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    07.12.2024 16:04
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    Комментарии (1)
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    oyabun
    1733577442
    Так еще пол сезона играть, начиная с марта. Не рановато ли подобные награды раздавать?
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