Колосков назвал Угальде претендентом на звание лучшего игрока сезона в РПЛ

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре нападающего «Спартака» Манфреде Угальде.

«Я не назову игру Угальде чудесами. Чудеса – это когда человек делает что-то невозможное, когда он что-то делать не может, а потом случились чудеса и он делает. Угальде же делает, что умеет. Это его стиль игры, уровень подготовки.

Видно, что он прибавляет от игры к игре. Идeт работа в комплексе над его психологией, ему нашли нужное место на поле, а Станкович его раскрепостил.

Угальде работает в своe удовольствие, а ещe у него отменная физическая подготовка, он практически не устаeт. Тут не чудеса, а результат работы тренера и футболиста.

Угальде – претендент на звание лучшего футболиста сезона. Одно дело, когда футболист забивает много голов с пенальти, а другое – с игры. По его решениям на поле видно, что это сложившийся мастер футбола», – сказал Колосков.