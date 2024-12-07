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    Подробности спортивного режима Угальде

    Появились подробности спортивного режима нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

    У костариканца есть персональный тренер, который находится на связи со штабом команды и согласовывает дополнительные занятия. Форвард постоянно консультируется с нутрициологом «Спартака».

    «Съесть здоровенный кусок торта на тысячу калорий или впихнуть в себя набор из «Макдака» для него совершенно недопустимо, Манни питается исключительно правильно и полезно», – рассказал источник.

    Костариканец спит не меньше восьми часов, потому что это необходимо для восстановления.

    Вокруг клуба мало кто в курсе, чем живет Угальде вне профессии и чем увлекается. По словам источников, он живет футболом и спортивным режимом.

    Даже дальние перелеты на матчи сборной Коста-Рики Угальде воспринимает не как мучение, а как возможность отдохнуть и выспаться. И сам просит тренерский штаб не учитывать его дорогу и не делать поблажек.

    «Всегда рвется на поле, даже если поздно прилетел и толком не тренировался», – рассказал источник.

    • 22-летний Угальде является лучшим бомбардиром РПЛ в нынешнем сезоне с 14 голами.
    • Он был приобретен «Спартаком» у «Твенте» за 13 миллионов евро в конце января этого года.

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    Источник: Спортс''

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    07.12.2024 15:27
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    Комментарии (7)
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    Январь 59
    1733574831
    Режим как у КриРо7
    Ответить
    Интерес
    1733575185
    Всесторонне развитый чалвэк...
    Ответить
    =Cпартак=
    1733575278
    Угальде лучший бомбардир рпл на данный момент
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    Тинез Розоп
    1733575335
    Продолжать в том же духе. Молодец!
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    rash1959
    1733576615
    Профессионал в своём деле, молодец.
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    zigbert
    1733577655
    Положительный человек во всех отношениях.
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    DOCTOR PENALTY
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    Красно-белый Роналду. ) *
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