Подробности спортивного режима Угальде

Появились подробности спортивного режима нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.
У костариканца есть персональный тренер, который находится на связи со штабом команды и согласовывает дополнительные занятия. Форвард постоянно консультируется с нутрициологом «Спартака».
«Съесть здоровенный кусок торта на тысячу калорий или впихнуть в себя набор из «Макдака» для него совершенно недопустимо, Манни питается исключительно правильно и полезно», – рассказал источник.
Костариканец спит не меньше восьми часов, потому что это необходимо для восстановления.
Вокруг клуба мало кто в курсе, чем живет Угальде вне профессии и чем увлекается. По словам источников, он живет футболом и спортивным режимом.
Даже дальние перелеты на матчи сборной Коста-Рики Угальде воспринимает не как мучение, а как возможность отдохнуть и выспаться. И сам просит тренерский штаб не учитывать его дорогу и не делать поблажек.
«Всегда рвется на поле, даже если поздно прилетел и толком не тренировался», – рассказал источник.
- 22-летний Угальде является лучшим бомбардиром РПЛ в нынешнем сезоне с 14 голами.
- Он был приобретен «Спартаком» у «Твенте» за 13 миллионов евро в конце января этого года.