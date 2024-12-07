Подробности спортивного режима Угальде

Появились подробности спортивного режима нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

У костариканца есть персональный тренер, который находится на связи со штабом команды и согласовывает дополнительные занятия. Форвард постоянно консультируется с нутрициологом «Спартака».

«Съесть здоровенный кусок торта на тысячу калорий или впихнуть в себя набор из «Макдака» для него совершенно недопустимо, Манни питается исключительно правильно и полезно», – рассказал источник.

Костариканец спит не меньше восьми часов, потому что это необходимо для восстановления.

Вокруг клуба мало кто в курсе, чем живет Угальде вне профессии и чем увлекается. По словам источников, он живет футболом и спортивным режимом.

Даже дальние перелеты на матчи сборной Коста-Рики Угальде воспринимает не как мучение, а как возможность отдохнуть и выспаться. И сам просит тренерский штаб не учитывать его дорогу и не делать поблажек.

«Всегда рвется на поле, даже если поздно прилетел и толком не тренировался», – рассказал источник.