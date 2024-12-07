Мостовой призвал «Спартак» искать замену Угальде

Бывший спартаковец Александр Мостовой предрек уход форварда Манфреда Угальде из клуба.

«Конечно, «Спартаку» уже нужно искать замену Угальде – его могут и зимой этой забрать. Если сделают отличное предложение, кто откажется-то?

Я изначально говорил – забьет еще пять или семь мячей, появится интерес из Европы. Так и получается. Теперь «Спартаку» нужен спортивный директор, который найдет эту замену, но его все нет и нет. Непонятно, кто будет вести зимнюю трансферную кампанию клуба», – сказал Мостовой.