Мостовой призвал «Спартак» искать замену Угальде

Бывший спартаковец Александр Мостовой предрек уход форварда Манфреда Угальде из клуба.
«Конечно, «Спартаку» уже нужно искать замену Угальде – его могут и зимой этой забрать. Если сделают отличное предложение, кто откажется-то?
Я изначально говорил – забьет еще пять или семь мячей, появится интерес из Европы. Так и получается. Теперь «Спартаку» нужен спортивный директор, который найдет эту замену, но его все нет и нет. Непонятно, кто будет вести зимнюю трансферную кампанию клуба», – сказал Мостовой.
- 22-летний Угальде в сезоне‑2024/25 провел 17 матчей в РПЛ, забил 14 мячей и отдал три результативные передачи. Форвард – лидер гонки бомбардиров чемпионата России.
- Костариканец выступает за «Спартак» с начала года. В прошлом сезоне он не забил голов в РПЛ.
- Ближайший соперник «Спартака» – «Пари НН» (сегодня, 14:00 мск).