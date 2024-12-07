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    Мостовой призвал «Спартак» искать замену Угальде

    Бывший спартаковец Александр Мостовой предрек уход форварда Манфреда Угальде из клуба.

    «Конечно, «Спартаку» уже нужно искать замену Угальде – его могут и зимой этой забрать. Если сделают отличное предложение, кто откажется-то?

    Я изначально говорил – забьет еще пять или семь мячей, появится интерес из Европы. Так и получается. Теперь «Спартаку» нужен спортивный директор, который найдет эту замену, но его все нет и нет. Непонятно, кто будет вести зимнюю трансферную кампанию клуба», – сказал Мостовой.

    • 22-летний Угальде в сезоне‑2024/25 провел 17 матчей в РПЛ, забил 14 мячей и отдал три результативные передачи. Форвард – лидер гонки бомбардиров чемпионата России.
    • Костариканец выступает за «Спартак» с начала года. В прошлом сезоне он не забил голов в РПЛ.
    • Ближайший соперник «Спартака» – «Пари НН» (сегодня, 14:00 мск).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.12.2024 13:11
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    Комментарии (14)
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    andrei-sarap-yandex
    1733568262
    13 легионеров в СПАРТКе......НАРОДНАЯ И САМАЯ ПРЕЗИРАЕМАЯ команда РОССИИ......долой ЗОБНИН и его ОПГ.....ДОЛОЙ ЛИМИТ...
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    GREY DM
    1733568399
    Эх, Саня, в тренеры не получилось, решил в директоры податься? Прям как-будто на себя намекаешь.
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    Аналитик77
    1733568519
    Всем понятно кто ведет трансферную кампанию в Спартаке сейчас, кроме Мостового. Как он уже надоел, хуже только червиченко
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    Plyash
    1733568758
    Да чтобы ты обосрался со своими прогнозами,"тренер" недоделанный,задрал уже.
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    Fju-2
    1733571303
    Если спортдиром будет кто-то с титулом ниже царя, то на успешную замену надеяться не приходится.
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    Интерес
    1733572286
    Да возьмите уж,наконец,отставного царька в клуб,ну хотя бы прачкой! Уже и так,и сяк,а вы всё на "девушку" внимания не обращаете-одни оскорбления своей легенде.
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    Январь 59
    1733575103
    Зимой, Угальде уйдет, на ного уже из пяти клубов смотрят в 10 глаз
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    andrei-sarap-yandex
    1733577751
    А ГДЕ НАРОДНАЯ КОМАНДА ??? 13 ЛЕГИОНЕРОВ В ЗАЯВКЕ ......
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