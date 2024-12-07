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    • Угальде оценил выступление «Спартака» в первой части сезона

    Угальде оценил выступление «Спартака» в первой части сезона

    Нападающий «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал игру команды в первой части сезона.

    – Как оценишь выступление команды в первой части сезона?

    – Конечно, нам по-прежнему есть куда расти. Но в последних турах мы смогли выдать отличную серию из побед, и сейчас очень важно продлить ее в последнем туре перед уходом на зимнюю паузу. А затем будут сборы, где нам нужно подготовиться к весеннему этапу. Хотим занять как можно более высокое место!

    • 22-летний Угальде в сезоне‑2024/25 провел 17 матчей в РПЛ, забил 14 мячей и отдал три результативные передачи. Форвард – лидер гонки бомбардиров чемпионата России.
    • Костариканец выступает за «Спартак» с начала года. В прошлом сезоне он не забил голов в РПЛ.
    • Ближайший соперник «Спартака» – «Пари НН» (сегодня, 14:00 мск).

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    07.12.2024 10:54
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