Угальде оценил выступление «Спартака» в первой части сезона

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал игру команды в первой части сезона.
– Как оценишь выступление команды в первой части сезона?
– Конечно, нам по-прежнему есть куда расти. Но в последних турах мы смогли выдать отличную серию из побед, и сейчас очень важно продлить ее в последнем туре перед уходом на зимнюю паузу. А затем будут сборы, где нам нужно подготовиться к весеннему этапу. Хотим занять как можно более высокое место!
- 22-летний Угальде в сезоне‑2024/25 провел 17 матчей в РПЛ, забил 14 мячей и отдал три результативные передачи. Форвард – лидер гонки бомбардиров чемпионата России.
- Костариканец выступает за «Спартак» с начала года. В прошлом сезоне он не забил голов в РПЛ.
- Ближайший соперник «Спартака» – «Пари НН» (сегодня, 14:00 мск).