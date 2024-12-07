Угальде оценил выступление «Спартака» в первой части сезона

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал игру команды в первой части сезона.

– Как оценишь выступление команды в первой части сезона?

– Конечно, нам по-прежнему есть куда расти. Но в последних турах мы смогли выдать отличную серию из побед, и сейчас очень важно продлить ее в последнем туре перед уходом на зимнюю паузу. А затем будут сборы, где нам нужно подготовиться к весеннему этапу. Хотим занять как можно более высокое место!