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    Известна зарплата Рожкова по новому контракту с «Рубином»

    Появились подробности продления защитника «Рубина» Ильи Рожкова. Теперь он связан с клубом контрактом до 2028 года.

    «Раис Татарстана Рустам Минниханов повлиял на продление Рожкова: «Рубин» поднял 19-летнему игроку ЗП до 5 миллионов рублей в месяц отступные также выросли до 5 миллионов евро.

    Хотя еще две недели назад парень одной ногой был в «Динамо». Однако в Москве его уровень оценили не в те деньги, что по итогу дали татары. Плюс не факт, что у Марцела Лички бы он играл столько времени, сколько ему сейчас дает Рашид Рахимов.

    Инфа об интересе «Динамо» дошла до раиса республики Минниханова и тот дал отмашку – не дело терять своих воспитанников, нужно переподписывать.

    Людям, которые могли заработать на трансфере Рожкова в «Динамо», были предложены хорошие деньги. Но не сразу, а когда футболист проведет определенное количество матчей за «Рубин». Растянутые агентские, грубо говоря.

    Вдобавок отец Ильи имеет бизнес в Татарстане и на успешный исход переговоров с ним по судьбе сына также повлиял председатель правления клуба Сафиуллин (он же главный налоговик региона)» – написал источник.

    • Помимо «Динамо» футболистом интересовались «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив».
    • В текущем сезоне Рожков сыграл 17 матчей за «Рубин» во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 передачей.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    06.12.2024 20:54
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