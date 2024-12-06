Известна зарплата Рожкова по новому контракту с «Рубином»

Появились подробности продления защитника «Рубина» Ильи Рожкова. Теперь он связан с клубом контрактом до 2028 года.

«Раис Татарстана Рустам Минниханов повлиял на продление Рожкова: «Рубин» поднял 19-летнему игроку ЗП до 5 миллионов рублей в месяц отступные также выросли до 5 миллионов евро.

Хотя еще две недели назад парень одной ногой был в «Динамо». Однако в Москве его уровень оценили не в те деньги, что по итогу дали татары. Плюс не факт, что у Марцела Лички бы он играл столько времени, сколько ему сейчас дает Рашид Рахимов.

Инфа об интересе «Динамо» дошла до раиса республики Минниханова и тот дал отмашку – не дело терять своих воспитанников, нужно переподписывать.

Людям, которые могли заработать на трансфере Рожкова в «Динамо», были предложены хорошие деньги. Но не сразу, а когда футболист проведет определенное количество матчей за «Рубин». Растянутые агентские, грубо говоря.

Вдобавок отец Ильи имеет бизнес в Татарстане и на успешный исход переговоров с ним по судьбе сына также повлиял председатель правления клуба Сафиуллин (он же главный налоговик региона)» – написал источник.