Известна зарплата Рожкова по новому контракту с «Рубином»

Появились подробности продления защитника «Рубина» Ильи Рожкова. Теперь он связан с клубом контрактом до 2028 года.
«Раис Татарстана Рустам Минниханов повлиял на продление Рожкова: «Рубин» поднял 19-летнему игроку ЗП до 5 миллионов рублей в месяц отступные также выросли до 5 миллионов евро.
Хотя еще две недели назад парень одной ногой был в «Динамо». Однако в Москве его уровень оценили не в те деньги, что по итогу дали татары. Плюс не факт, что у Марцела Лички бы он играл столько времени, сколько ему сейчас дает Рашид Рахимов.
Инфа об интересе «Динамо» дошла до раиса республики Минниханова и тот дал отмашку – не дело терять своих воспитанников, нужно переподписывать.
Людям, которые могли заработать на трансфере Рожкова в «Динамо», были предложены хорошие деньги. Но не сразу, а когда футболист проведет определенное количество матчей за «Рубин». Растянутые агентские, грубо говоря.
Вдобавок отец Ильи имеет бизнес в Татарстане и на успешный исход переговоров с ним по судьбе сына также повлиял председатель правления клуба Сафиуллин (он же главный налоговик региона)» – написал источник.
- Помимо «Динамо» футболистом интересовались «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив».
- В текущем сезоне Рожков сыграл 17 матчей за «Рубин» во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 передачей.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.