Тренер «Акрона» – о приглашении Дзюбы: «Мы попали в яблочко»

Заур Тедеев, главный тренер «Акрона», доволен своим форвардом Артемом Дзюбой.
– Многие что‑то говорят, критикуют. Говорят, что мы играем в романтичный и открытый футбол, что Дзюба не поможет обороне. Артем профессионал, выполняет работу, которую необходимо делать. Он находится в хорошем состоянии, он молодец.
– Попали в яблочко с его приглашением?
– 100 процентов.
- В нынешнем сезоне 36-летний Дзюба провел за «Акрон» 10 игр, забил 2 гола, отдал 3 передачи.
- У игрока контракт до лета.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.