Тренер «Акрона» – о приглашении Дзюбы: «Мы попали в яблочко»

Заур Тедеев, главный тренер «Акрона», доволен своим форвардом Артемом Дзюбой.

– Многие что‑то говорят, критикуют. Говорят, что мы играем в романтичный и открытый футбол, что Дзюба не поможет обороне. Артем профессионал, выполняет работу, которую необходимо делать. Он находится в хорошем состоянии, он молодец.

– Попали в яблочко с его приглашением?

– 100 процентов.