Сергеев выбрал два самых счастливых момента за период карьеры в «Зените»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев рассказал о самых счастливых моментах за 2,5 года в «Зените».

– Самый счастливый момент – «золотой» гол «Спартаку»?

– Наверное, да, гол «Спартаку», когда завоевали вторую звезду. И ещe финал Кубка России, потому что мне оставался один трофей.

У меня был шанс выиграть его с «Крыльями», но тогда мы уступили «Локомотиву».

При счeте 0:1 против «Балтики» мелькнула мысль: «Неужели опять упущу момент?» Спасибо Алипу, что забил на 90-й минуте этот гол.