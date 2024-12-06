Сергеев выбрал два самых счастливых момента за период карьеры в «Зените»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев рассказал о самых счастливых моментах за 2,5 года в «Зените».
– Самый счастливый момент – «золотой» гол «Спартаку»?
– Наверное, да, гол «Спартаку», когда завоевали вторую звезду. И ещe финал Кубка России, потому что мне оставался один трофей.
У меня был шанс выиграть его с «Крыльями», но тогда мы уступили «Локомотиву».
При счeте 0:1 против «Балтики» мелькнула мысль: «Неужели опять упущу момент?» Спасибо Алипу, что забил на 90-й минуте этот гол.
- Сергеев выступал за «Зенит» с января 2022-го по сентябрь 2024 года.
- Форвард провел 93 матча, забил 30 голов и сделал 12 ассистов.