Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Сергеев выбрал два самых счастливых момента за период карьеры в «Зените»

    Сергеев выбрал два самых счастливых момента за период карьеры в «Зените»

    Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев рассказал о самых счастливых моментах за 2,5 года в «Зените».

    – Самый счастливый момент – «золотой» гол «Спартаку»?

    – Наверное, да, гол «Спартаку», когда завоевали вторую звезду. И ещe финал Кубка России, потому что мне оставался один трофей.

    У меня был шанс выиграть его с «Крыльями», но тогда мы уступили «Локомотиву».

    При счeте 0:1 против «Балтики» мелькнула мысль: «Неужели опять упущу момент?» Спасибо Алипу, что забил на 90-й минуте этот гол.

    • Сергеев выступал за «Зенит» с января 2022-го по сентябрь 2024 года.
    • Форвард провел 93 матча, забил 30 голов и сделал 12 ассистов.

    Новости по теме
    Сергеев объяснил, почему у него нет автомобиля 5
    Экс-тренер сборной России считает, что Соболеву стоит прикладывать больше усилий в «Зените» 5
    Опубликована сборная 17-го тура РПЛ по версии WhoScored 15
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.12.2024 18:31
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    R_a_i_n
    1733504097
    Первый момент когда перешёл, второй момент когда ушёл)
    Ответить
    Спартач80
    1733506365
    Смс, о переводе аванса и зарплаты ....
    Ответить
    Айболид
    1733563218
    Слова про "гол Спартаку" творят прям чудеса ))) Сразу закорёжило кого-то . Какие же они обидчивые ))))))))))))
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 