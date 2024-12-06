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    • Генич: «Карпин как-то часть поездки потратил, чтобы рассказать мне – а ты кто?»

    Генич: «Карпин как-то часть поездки потратил, чтобы рассказать мне – а ты кто?»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал о давних разногласиях с главным тренером «Ростова» и сборной России Валерием Карпиным.

    • Ранее Карпин признался, что футбольные трансляции предпочитает смотреть без звука.
    • Его раздражает работа российских комментаторов.
    • Тренеру не нравятся их оценочные суждения: «Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».

    «Если серьезно рассуждать на эту тему: все, что сказал Карпин, для меня не новость. Потому что он был нашим начальником [на «Матч ТВ»].

    Я неоднократно с ним спорил. Неоднократно слышал его позицию. Мы как-то летели вместе четыре часа до Мадрида, когда комментировали вместе матч «Краснодара» и «Сельты», и часть этой совместной поездки он потратил на то, чтобы рассказать мне – а ты кто?

    «Ты комментатор или ты эксперт?» Я говорю: «А почему я не могу быть и комментатором, и экспертом?» – «Потому что это разные профессии».

    Вот он в этом убежден – что есть эксперт, который должен разбирать игру, а есть наррадор, который должен комментировать игру. Так сложилось в Испании, где он слышал и слушал футбол, и сам работал на телевидении, комментируя или включаясь в репортаж из дома.

    Он привык к такой модели. У нас же она выстроена иначе. Поэтому, когда защитник Дмитрий Тихий рассказывает, как надо игру комментировать… Ну, для меня это смешно.

    А когда Артем Дзюба говорит: «Не видел интервью Карпина, на с ним согласен»… Ну, Дзюба может прокомментировать все. Вон – как бабушка через дорогу переходит – и тоже найдет замечания. Не правильный шаг у нее, например», – заявил Генич.

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    Источник: «Т-Лига Уличного Футбола»

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    06.12.2024 17:05
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ...уефан
    1733495079
    ...добротный такой срач! Затяжной!)...
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    zadira56
    1733496488
    Генич считает себя хрен знает кем!Да,и все "Матч"евые комментаторы не пришей рукав...
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    опус 2
    1733497538
    А действительно - кто ты такой ?
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    andr45
    1733498207
    В Рассее нет ни дикторов, ни експертов) А о комментаторах и говорить нечего. Во-первых, эти дикторы, вооруженные мониторами, всё время путают футболистов, так как не знают их) Во-вторых, абсолютное большинство их трепотни посвящено погоде, читкой отрывков из истории, взятых в инете, и, конечно же, злобствованию, связанному с пониманием того, что они никчемушники, в то время, как люди, деятельность которых они оценивают, худо-бедно чего-то в жизни добились) И в-третьих. Понимая, что их финансовое благополучие зависит от Газпрома, эти мрази, не стесняясь, пытаются заставить слушателей восхищаться футболерами «Zenitе», и ненависть к их соперникам.
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    Spartak_forv@
    1733499579
    Уже реально смешно слушать это нытье «великих» с Матча
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    bset
    1733504768
    * Команда проигрывает * Комментатор: "Команда проиграла" Карпин: "Ты что, футбольный эксперт, чтобы делать такие выводы?"
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    Stagal
    1733528061
    Комментаторы решили, что вправе влиять на Футбол и навязывать свои взгляды не только болельщикам, но и тренерам. А их то задача комментировать происходящее на поле и информировать о футбольных делах. А что нам скармливают? Околофутбольные сплетни, слухи и мнение комментаторов с их оценочными суждениями.
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    Борис34684
    1733540577
    Как же достали эти говорилки со срач тв.
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