В «Локомотиве» прокомментировали интерес «Манчестер Сити» к Батракову

Председатель правления «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на новость, что полузащитник Алексей Батраков может перейти в «Манчестер Сити».
«То, что за Алексеем следят специалисты различных клубов, в том числе зарубежных, мы знаем. Он один из лучших молодых футболистов.
Это обычная практика. Конкретных предложений клуб не получал. Алексей сосредоточен на дальнейшем развитии в «Локомотиве», – заявил Нагорных.
- В этом сезоне в активе Батракова 11 голов и 8 ассистов в 22 матчах.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
- Хавбек связан с «Локомотивом» контрактом до 30 июня 2027 года.