В «Локомотиве» прокомментировали интерес «Манчестер Сити» к Батракову

Председатель правления «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на новость, что полузащитник Алексей Батраков может перейти в «Манчестер Сити».

«То, что за Алексеем следят специалисты различных клубов, в том числе зарубежных, мы знаем. Он один из лучших молодых футболистов.

Это обычная практика. Конкретных предложений клуб не получал. Алексей сосредоточен на дальнейшем развитии в «Локомотиве», – заявил Нагорных.