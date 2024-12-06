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    • В «Локомотиве» прокомментировали интерес «Манчестер Сити» к Батракову

    В «Локомотиве» прокомментировали интерес «Манчестер Сити» к Батракову

    Председатель правления «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на новость, что полузащитник Алексей Батраков может перейти в «Манчестер Сити».

    «То, что за Алексеем следят специалисты различных клубов, в том числе зарубежных, мы знаем. Он один из лучших молодых футболистов.

    Это обычная практика. Конкретных предложений клуб не получал. Алексей сосредоточен на дальнейшем развитии в «Локомотиве», – заявил Нагорных.

    • В этом сезоне в активе Батракова 11 голов и 8 ассистов в 22 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
    • Хавбек связан с «Локомотивом» контрактом до 30 июня 2027 года.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    06.12.2024 16:29
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