Представитель Сильянова отреагировал на новость о переговорах со «Спартаком»

Владимир Кузьмичев, представитель защитника «Локомотива» Александра Сильянова, высказался о возможном переходе игрока в «Спартак».
- Сообщалось, что Сильянов может заменить в «Спартаке» Даниила Хлусевича.
- Фулбек в этом сезоне сделал 1 ассист в 23 матчах.
- Его рыночная стоимость – 6 млн евро.
«Я видел, что в прессе написали об интересе «Спартака» к Александру, но сейчас никто ни с кем не ведет переговоров.
Клубы точно не контактировали по этому вопросу, на нас тоже никто не выходил», – сказал Кузьмичев.