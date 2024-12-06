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    • Представитель Сильянова отреагировал на новость о переговорах со «Спартаком»

    Представитель Сильянова отреагировал на новость о переговорах со «Спартаком»

    Владимир Кузьмичев, представитель защитника «Локомотива» Александра Сильянова, высказался о возможном переходе игрока в «Спартак».

    • Сообщалось, что Сильянов может заменить в «Спартаке» Даниила Хлусевича.
    • Фулбек в этом сезоне сделал 1 ассист в 23 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 6 млн евро.

    «Я видел, что в прессе написали об интересе «Спартака» к Александру, но сейчас никто ни с кем не ведет переговоров.

    Клубы точно не контактировали по этому вопросу, на нас тоже никто не выходил», – сказал Кузьмичев.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.12.2024 15:15
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    alefreddy
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