Генич сказал, как будет вести себя с Дзюбой после публичного конфликта

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич дал комментарий по поводу взаимоотношений с форвардом «Акрона» Артемом Дзюбой.

«Как буду себя с ним вести? Максимальный игнор. Ха-ха! Максимальное дистанцирование. Хотя, понятно, что где-то и когда-то мы пересечемся.

Понимаете, он – за справедливость. За все честное и против всего плохого. А я – такой плохой, что сначала вынес [на публику] спор с Сергеевым. Еще какие-то вещи наговорил.

Сейчас он рассказывает, что я умолял Слуцкого нас помирить, чего на самом деле, конечно, не было.

Дзюба – звонкий. Любая его фраза. Если он забил, не надо даже вопросов задавать, просто подставьте микрофон. Он сам тему найдет и сам расскажет, что ему интересно.

Я – не менее громкий. Я могу отреагировать рефлексами, эмоциями. Поэтому… он наехал, я ответил. Все посмеялись. Ленты новостей свой кликбейт собрали, все замечательно.

Многие думают, что я за его счет пиарюсь, но мне это точно не надо. И не уверен, что ему это надо», – сказал Генич.