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    • Генич сказал, как будет вести себя с Дзюбой после публичного конфликта

    Генич сказал, как будет вести себя с Дзюбой после публичного конфликта

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич дал комментарий по поводу взаимоотношений с форвардом «Акрона» Артемом Дзюбой.

    «Как буду себя с ним вести? Максимальный игнор. Ха-ха! Максимальное дистанцирование. Хотя, понятно, что где-то и когда-то мы пересечемся.

    Понимаете, он – за справедливость. За все честное и против всего плохого. А я – такой плохой, что сначала вынес [на публику] спор с Сергеевым. Еще какие-то вещи наговорил.

    Сейчас он рассказывает, что я умолял Слуцкого нас помирить, чего на самом деле, конечно, не было.

    Дзюба – звонкий. Любая его фраза. Если он забил, не надо даже вопросов задавать, просто подставьте микрофон. Он сам тему найдет и сам расскажет, что ему интересно.

    Я – не менее громкий. Я могу отреагировать рефлексами, эмоциями. Поэтому… он наехал, я ответил. Все посмеялись. Ленты новостей свой кликбейт собрали, все замечательно.

    Многие думают, что я за его счет пиарюсь, но мне это точно не надо. И не уверен, что ему это надо», – сказал Генич.

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    Источник: «Т-Лига Уличного Футбола»

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    06.12.2024 14:36
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    subbotaspartak
    1733488867
    Генич сказал, как будет вести.... а куда?
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    Борис34684
    1733489502
    Трепло.
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    Cleaner
    1733490288
    Максимальное дистанцирование? И правильно. Дзюба большой, расторможенный, с ним шутить мелкому Геничу можно только издалека!!!...)))
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    Spartak_forv@
    1733490784
    Вы оба в принципе надоели
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    Алексей-Добрынин-vkontakt
    1733525924
    Дзюба ещё шороху даст, когда бутсы повесит )
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