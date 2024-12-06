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    Бышовец объяснил результаты «Спартака»

    Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец проанализировал выступления «Спартака» в сезоне-2024/25.

    «Спартак» оставляет хорошее впечатление, несмотря на нестабильность. Сначала времени у Станковича было недостаточно, чтобы создать команду, которая была бы организована.

    Есть объективные причины, например, потеря футболистов обороны, что сказывалось на результате. Тренеру удалось объединить игроков, создать обстановку – это самое главное. Сыграли профессиональные, личностные и человеческие качества Станковича. «Спартак» оправдал ожидания, у них есть будущее.

    Играет и фактор индивидуальностей футболистов – Угальде, Барко и Бонгонды. Нащупать возможности игроков – это умение. Но, мне кажется, сначала требования Станковича противоречили возможностям футболистов. Потребовалось время, чтобы игроки дополняли и усиливали друг друга.

    Конечно, отдельные позиции «Спартаку» ещe потребуется усилить. Это касается обороны. Для РПЛ тот же Угальде – топ-игрок. Но разговоры про его возможный отъезд преждевременны», – сказал Бышовец.

    • После 17 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место с 34 очками. Лидирует «Зенит» с 39 баллами, вторым идeт «Краснодар» (38 очков).
    • В Кубке России «Спартак» проиграл в двух матчах 1/4 финала Пути РПЛ «Ростову» и продолжит борьбу в Пути регионов.

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    Источник: Legalbet

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    06.12.2024 11:30
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    Комментарии (2)
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    1733475088
    ТОлько приехал,изучил пару матерных слов,а его уже назад выпихивают.
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