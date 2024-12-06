Бышовец объяснил результаты «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец проанализировал выступления «Спартака» в сезоне-2024/25.

«Спартак» оставляет хорошее впечатление, несмотря на нестабильность. Сначала времени у Станковича было недостаточно, чтобы создать команду, которая была бы организована.

Есть объективные причины, например, потеря футболистов обороны, что сказывалось на результате. Тренеру удалось объединить игроков, создать обстановку – это самое главное. Сыграли профессиональные, личностные и человеческие качества Станковича. «Спартак» оправдал ожидания, у них есть будущее.

Играет и фактор индивидуальностей футболистов – Угальде, Барко и Бонгонды. Нащупать возможности игроков – это умение. Но, мне кажется, сначала требования Станковича противоречили возможностям футболистов. Потребовалось время, чтобы игроки дополняли и усиливали друг друга.

Конечно, отдельные позиции «Спартаку» ещe потребуется усилить. Это касается обороны. Для РПЛ тот же Угальде – топ-игрок. Но разговоры про его возможный отъезд преждевременны», – сказал Бышовец.