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    • Журавель рассказал об общении с Карпиным после слов тренера о комментаторах

    Журавель рассказал об общении с Карпиным после слов тренера о комментаторах

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель выразил отношение к главному тренеру сборной России и «Ростова» Валерию Карпину после высказываний специалиста о работе комментаторов.

    «По-моему, завязалась абсолютно нормальная дискуссия. Если бы мы обиделись, мы бы замолчали и перестали с Карпиным общаться. Мы с ним просто вступили в дискуссию и каждый из нас продолжил с ним общаться.

    Лично я уже и переписывался после этого с ним, и разговаривал очно на матче сборной. Никаких обид у нас нет. Он выразил свою точку зрения, а мы с ним не согласились и выразили свою», – сказал Журавель.

    • 55-летний тренер считает, что комментаторы должны избегать оценочных суждений во время репортажей и говорить о том, что происходит на футбольном поле.
    • С июля 2016 года по декабрь 2017-го Карпин работал редактором футбольных трансляций на «Матч ТВ».

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    06.12.2024 08:29
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    Комментарии (2)
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    Интерес
    1733473354
    Если это была дискуссия,изобилующая взаимными оскорблениями,то мордобой в подворотне-джентльменская дуэль без правил. Но стоит за коллектив крепко-везде "мы",хотя только его лично трудно обвинить в неподобающем тоне.
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    Каратель помойников
    1733482318
    Карпин выразил свою точку зрения,а псевдокомментаторы обиделись как девульки брошенные и всей сворой начали визжать..это журавель называет дискуссией? Слышали мы эту дискуссию в комментариях матчей
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