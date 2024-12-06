Журавель рассказал об общении с Карпиным после слов тренера о комментаторах

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель выразил отношение к главному тренеру сборной России и «Ростова» Валерию Карпину после высказываний специалиста о работе комментаторов.
«По-моему, завязалась абсолютно нормальная дискуссия. Если бы мы обиделись, мы бы замолчали и перестали с Карпиным общаться. Мы с ним просто вступили в дискуссию и каждый из нас продолжил с ним общаться.
Лично я уже и переписывался после этого с ним, и разговаривал очно на матче сборной. Никаких обид у нас нет. Он выразил свою точку зрения, а мы с ним не согласились и выразили свою», – сказал Журавель.
- 55-летний тренер считает, что комментаторы должны избегать оценочных суждений во время репортажей и говорить о том, что происходит на футбольном поле.
- С июля 2016 года по декабрь 2017-го Карпин работал редактором футбольных трансляций на «Матч ТВ».