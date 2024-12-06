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    • Канчельскис сказал, что нужно «Спартаку» для борьбы за чемпионство

    Канчельскис сказал, что нужно «Спартаку» для борьбы за чемпионство

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о карьерных перспективах нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

    «Зачем «Спартаку» продавать Угальде? Они что, в деньгах нуждаются? Если за ним следят в Европе, то подождут до конца сезона. За футболистом долго следят хорошие команды, если его хотят. Но он пару игр сыграл хорошо, и уже кричать: «Ура!»? Если он до конца сезона будет играть с таким же рвением, то тогда можно будет думать о переходе.

    Не думаю, что «Спартак» брал Угальде, чтобы его перепродать, и что у команды есть финансовые проблемы. Если «Спартак» хочет выиграть первое место, то им нужно придерживать футболистов такого уровня. И даже брать ещe футболиста такого же уровня, чтобы бороться за чемпионство», – сказал Канчельскис.

    • 22-летний Угальде провел в сезоне-2024/25 21 матч за «Спартак», забил 15 голов и отдал 3 результативные передачи.
    • Соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2028 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость костариканца в 9 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings.ru

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    06.12.2024 08:23
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    Комментарии (8)
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    oyabun
    1733468075
    Хоть один нашелся со здравыми рассуждениями, а то все горе-ыксперты сразу "продавать, продавать!". А смысл?
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    cska1948
    1733468096
    А это такая фишка нашего чемпионата. Ругать его за низкий уровень, а если в нём вдруг появился талантливый футболист, то ВСЕ в один голос начинают ему советовать скорее сбежать из РПЛ. Или советуют клубу поскорее продать его. Видимо, с одной целью — чтобы опять критиковать РПЛ за её низкий уровень.
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    Спартач80
    1733469115
    Канчельскис, ты ли это?....
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    Лицом_на_клаве
    1733469925
    Пару побед у хряков и сразу мантры запели о чемпионстве, но потом наступают трудовые будни и здравствуй родное 6 место.
    Ответить
    NewLife
    1733470489
    Бывший спорт директор пишет глупость, бывший футболист отвечает банальностью.
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    Интерес
    1733472612
    Так в этом и состоит "бизнес-план" наших серых котов-пару отличных игр,возникший интерес и срочная продажа! А вдруг скиснет снова,и тогда -"ни себе,ни людям".
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