Канчельскис сказал, что нужно «Спартаку» для борьбы за чемпионство

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о карьерных перспективах нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

«Зачем «Спартаку» продавать Угальде? Они что, в деньгах нуждаются? Если за ним следят в Европе, то подождут до конца сезона. За футболистом долго следят хорошие команды, если его хотят. Но он пару игр сыграл хорошо, и уже кричать: «Ура!»? Если он до конца сезона будет играть с таким же рвением, то тогда можно будет думать о переходе.

Не думаю, что «Спартак» брал Угальде, чтобы его перепродать, и что у команды есть финансовые проблемы. Если «Спартак» хочет выиграть первое место, то им нужно придерживать футболистов такого уровня. И даже брать ещe футболиста такого же уровня, чтобы бороться за чемпионство», – сказал Канчельскис.