Нигматуллин рекомендовал «Спартаку» продлить контракт с Максименко

Бывший вратарь «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин сказал, стоит ли красно-белым продлить зимой соглашение с 26-летним голкипером Александром Максименко.

– Как, вообще, возник такой вопрос? То есть стоит ли продлевать соглашение с вратарем, который является одним из лучших в стране…

Максименко является надежнейшим вратарем, лидером «Спартака» – ведущей команды. Мне кажется, что этот вопрос выглядит некорректно.

– Максименко – это вратарь для чемпионской команды?

– Безусловно, с ним продлят контракт в ближайшее время, потому что лучшего варианта для «Спартака» нет!