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    • Нигматуллин рекомендовал «Спартаку» продлить контракт с Максименко

    Нигматуллин рекомендовал «Спартаку» продлить контракт с Максименко

    Бывший вратарь «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин сказал, стоит ли красно-белым продлить зимой соглашение с 26-летним голкипером Александром Максименко.

    – Как, вообще, возник такой вопрос? То есть стоит ли продлевать соглашение с вратарем, который является одним из лучших в стране…

    Максименко является надежнейшим вратарем, лидером «Спартака» – ведущей команды. Мне кажется, что этот вопрос выглядит некорректно.

    – Максименко – это вратарь для чемпионской команды?

    – Безусловно, с ним продлят контракт в ближайшее время, потому что лучшего варианта для «Спартака» нет!

    • Текущий контракт Максименко со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2025 года. За полгода до истечения этого срока он может начать вести переговоры с другими командами.
    • В нынешнем сезоне Максименко провел 17 матчей в РПЛ, в 10 встречах сыграл на ноль, пропустил 14 мячей.
    • Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 3 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    05.12.2024 15:17
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Саша Викторыч
    1733401955
    ...ага! Нигматуллин пусть лучше жену поучит щи варить!
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    subbotaspartak
    1733402608
    Однозначно не читая
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    TIMOTHY
    1733403159
    Бесполезно, привезут нового вратаря латиноса
    Ответить
    ...уефан
    1733403755
    ...всё норм, косяков всё меньше, основательности больше и возраст с паспортом в тему...
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    Лицом_на_клаве
    1733406603
    Максимка дырка!
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    Cleaner
    1733414068
    А у Спартака и НЕТ других вариантов, кроме как подписать Максименко. На безрыбье и Максименко ВРАТАРЬ...)))
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