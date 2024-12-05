Нигматуллин рекомендовал «Спартаку» продлить контракт с Максименко

Бывший вратарь «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин сказал, стоит ли красно-белым продлить зимой соглашение с 26-летним голкипером Александром Максименко.
– Как, вообще, возник такой вопрос? То есть стоит ли продлевать соглашение с вратарем, который является одним из лучших в стране…
Максименко является надежнейшим вратарем, лидером «Спартака» – ведущей команды. Мне кажется, что этот вопрос выглядит некорректно.
– Максименко – это вратарь для чемпионской команды?
– Безусловно, с ним продлят контракт в ближайшее время, потому что лучшего варианта для «Спартака» нет!
- Текущий контракт Максименко со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2025 года. За полгода до истечения этого срока он может начать вести переговоры с другими командами.
- В нынешнем сезоне Максименко провел 17 матчей в РПЛ, в 10 встречах сыграл на ноль, пропустил 14 мячей.
- Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 3 миллиона евро.