В «Химках» прояснили ситуацию со сменой главного тренера

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов ответил, останется ли Франк Артига на посту главного тренера.

– Артига продолжит работать с «Химками» зимой?

– Вы бы продолжили с ним работу? Я бы да. «Химки» показывают интересный, неплохой футбол. Значит, он останется работать.