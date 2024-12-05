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    В «Химках» прояснили ситуацию со сменой главного тренера

    Инвестор «Химок» Туфан Садыгов ответил, останется ли Франк Артига на посту главного тренера.

    – Артига продолжит работать с «Химками» зимой?

    – Вы бы продолжили с ним работу? Я бы да. «Химки» показывают интересный, неплохой футбол. Значит, он останется работать.

    • «Химки» в последних матчах РПЛ сыграли вничью с «Краснодаром» (2:2) и победили «Химки» (3:1).
    • Команда занимает 13-е место в таблице лиги с 16 очками в 17 турах.
    • Сообщалось, что Артигу могут заменить на Сергея Юрана или Игоря Осинькина.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.12.2024 12:24
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    Комментарии (2)
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    SPACE TRUCKIN
    1733394862
    химки победили химки...забавно...
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