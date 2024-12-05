В «Химках» прояснили ситуацию со сменой главного тренера

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов ответил, останется ли Франк Артига на посту главного тренера.
– Артига продолжит работать с «Химками» зимой?
– Вы бы продолжили с ним работу? Я бы да. «Химки» показывают интересный, неплохой футбол. Значит, он останется работать.
- «Химки» в последних матчах РПЛ сыграли вничью с «Краснодаром» (2:2) и победили «Химки» (3:1).
- Команда занимает 13-е место в таблице лиги с 16 очками в 17 турах.
- Сообщалось, что Артигу могут заменить на Сергея Юрана или Игоря Осинькина.