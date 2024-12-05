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    • Легионер «Рубина» рассказал, как в Австрии отреагировали на его трансфер в казанский клуб

    Легионер «Рубина» рассказал, как в Австрии отреагировали на его трансфер в казанский клуб

    Нападающий «Рубина» Дардан Шабанхаджай раскрыл реакцию австрийской общественности на его переезд в Россию.

    • В январе футболист перешел в казанский клуб за 1,2 млн евро.
    • Его статистика: 27 матчей, 2 гола, 3 ассиста.
    • На счету форварда 2 игры за молодежную сборную Австрии.

    «Как в Австрии отреагировали на мой трансфер? Так себе из-за политической ситуации. Но я считаю, что это большой шаг для меня.

    Некоторые люди были счастливы, но другие говорили, почему я не перешел в другой клуб. Но, безусловно, я доволен тем, что нахожусь в «Рубине», мне тут нравится», – сказал Шабанхаджай.

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    Источник: ТАСС

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    05.12.2024 11:23
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    Комментарии (2)
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    1733391723
    А как земляки Элоизыча должны реагировать???
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    Саша Викторыч
    1733404230
    если бы Рубином руководил не Чабанходжай, то вот таких Чабанходжаев в клубе было бы меньше!
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