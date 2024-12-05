Легионер «Рубина» рассказал, как в Австрии отреагировали на его трансфер в казанский клуб

Нападающий «Рубина» Дардан Шабанхаджай раскрыл реакцию австрийской общественности на его переезд в Россию.

В январе футболист перешел в казанский клуб за 1,2 млн евро.

Его статистика: 27 матчей, 2 гола, 3 ассиста.

На счету форварда 2 игры за молодежную сборную Австрии.

«Как в Австрии отреагировали на мой трансфер? Так себе из-за политической ситуации. Но я считаю, что это большой шаг для меня.

Некоторые люди были счастливы, но другие говорили, почему я не перешел в другой клуб. Но, безусловно, я доволен тем, что нахожусь в «Рубине», мне тут нравится», – сказал Шабанхаджай.