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    • 17-летний Ямаль начал встречаться с сексапильной красоткой старше себя: вот ее фото

    17-летний Ямаль начал встречаться с сексапильной красоткой старше себя: вот ее фото

    Стало известно, с кем теперь встречается 17-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль.

    Его новая избранница – 19-летняя тикток-звезда Анна Дженьозо (Италия). Пару уже запечатлели вместе на шоппинге.

    Дженьозо присутствовала на прошлой неделе на матче «Барселоны» против «Лас-Пальмаса», где поддерживала своего молодого человека.

    У Анны суммарно более 1 миллиона подписчиков в соцсетях.

    Фото: соцсети Анны Дженьозо

    • Победу в финале Евро-2024 Ламин праздновал со своей бывшей девушкой Алекс Падильей.
    • Через несколько дней после этого игрок узнал об измене Падильи – отношения закончились.
    • После разрыва с Алекс Ямаля заподозрили в отношениях с девушкой из России.

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    Источник: Daily Mail

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    04.12.2024 16:38
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    Комментарии (12)
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    Spartak_forv@
    1733321788
    Только 19 лет,а пробег уже солидный
    Ответить
    САНЁК17
    1733322358
    Скоро Ямаль тоже станет сексапильный футболистом
    Ответить
    Чермындыр
    1733322706
    Никак не возьму в толк, что эти марамойки такого показывают, что на них дохулион людей подписывается. Кроме жопы, да губищ нет же ничего. Это все у любой другой есть
    Ответить
    k611
    1733326983
    Он ещё мальчишка, какие его годы, у него ещё будет куча девушек, что теперь каждую обсуждать что ли...
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1733326987
    Губки как у верблюжонка.
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1733327557
    Больше о футболе думал бы
    Ответить
    Каратель помойников
    1733330919
    Опять реклама насадок на член?
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