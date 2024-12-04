17-летний Ямаль начал встречаться с сексапильной красоткой старше себя: вот ее фото

Стало известно, с кем теперь встречается 17-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль.

Его новая избранница – 19-летняя тикток-звезда Анна Дженьозо (Италия). Пару уже запечатлели вместе на шоппинге.

Дженьозо присутствовала на прошлой неделе на матче «Барселоны» против «Лас-Пальмаса», где поддерживала своего молодого человека.

У Анны суммарно более 1 миллиона подписчиков в соцсетях.

Фото: соцсети Анны Дженьозо