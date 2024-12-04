17-летний Ямаль начал встречаться с сексапильной красоткой старше себя: вот ее фото

Стало известно, с кем теперь встречается 17-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль.
Его новая избранница – 19-летняя тикток-звезда Анна Дженьозо (Италия). Пару уже запечатлели вместе на шоппинге.
Дженьозо присутствовала на прошлой неделе на матче «Барселоны» против «Лас-Пальмаса», где поддерживала своего молодого человека.
У Анны суммарно более 1 миллиона подписчиков в соцсетях.
Фото: соцсети Анны Дженьозо
- Победу в финале Евро-2024 Ламин праздновал со своей бывшей девушкой Алекс Падильей.
- Через несколько дней после этого игрок узнал об измене Падильи – отношения закончились.
- После разрыва с Алекс Ямаля заподозрили в отношениях с девушкой из России.