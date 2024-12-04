Семин назвал самую большую проблему российского футбола

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сeмин высказался о коррупционном скандале в РПЛ.
«Ситуация с «Крыльями Советов» и судейством неоднозначная, и понятной она станет только тогда, когда будут сделаны определенные выводы и названы конкретные факты.
Наверное, самая большая проблема в нашем футболе все-таки не эта, а другая – в командах и клубах стало много непрофессиональных людей. Потому что вследствие такого непрофессионализма в данной сфере к нам порой приезжают неквалифицированные игроки. А это влияет и на рост футболистов, и на уровень российской Премьер-лиги.
Если в этой ситуации [с обвинениями в адрес судей] есть чьи-то реальные действия, то ее не надо загонять внутрь. А если это просто разговоры, то она закончится сама собой», – сказал Сeмин.
- Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам в судейском корпусе.
- По его словам, клуб имеет финансовые риски из-за долга в размере около 1 миллиарда рублей перед кредитором.
- Федорищев подготовил обращение в прокуратуру с просьбой проверить решения своего предшественника Дмитрия Азарова по госфинансированию футбола, а также сделки, связанные с агентами.