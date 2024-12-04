Семин назвал самую большую проблему российского футбола

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сeмин высказался о коррупционном скандале в РПЛ.

«Ситуация с «Крыльями Советов» и судейством неоднозначная, и понятной она станет только тогда, когда будут сделаны определенные выводы и названы конкретные факты.

Наверное, самая большая проблема в нашем футболе все-таки не эта, а другая – в командах и клубах стало много непрофессиональных людей. Потому что вследствие такого непрофессионализма в данной сфере к нам порой приезжают неквалифицированные игроки. А это влияет и на рост футболистов, и на уровень российской Премьер-лиги.

Если в этой ситуации [с обвинениями в адрес судей] есть чьи-то реальные действия, то ее не надо загонять внутрь. А если это просто разговоры, то она закончится сама собой», – сказал Сeмин.