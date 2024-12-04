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    Семин назвал самую большую проблему российского футбола

    Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сeмин высказался о коррупционном скандале в РПЛ.

    «Ситуация с «Крыльями Советов» и судейством неоднозначная, и понятной она станет только тогда, когда будут сделаны определенные выводы и названы конкретные факты.

    Наверное, самая большая проблема в нашем футболе все-таки не эта, а другая – в командах и клубах стало много непрофессиональных людей. Потому что вследствие такого непрофессионализма в данной сфере к нам порой приезжают неквалифицированные игроки. А это влияет и на рост футболистов, и на уровень российской Премьер-лиги.

    Если в этой ситуации [с обвинениями в адрес судей] есть чьи-то реальные действия, то ее не надо загонять внутрь. А если это просто разговоры, то она закончится сама собой», – сказал Сeмин.

    • Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам в судейском корпусе.
    • По его словам, клуб имеет финансовые риски из-за долга в размере около 1 миллиарда рублей перед кредитором.
    • Федорищев подготовил обращение в прокуратуру с просьбой проверить решения своего предшественника Дмитрия Азарова по госфинансированию футбола, а также сделки, связанные с агентами.

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    Источник: РИА Новости

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    04.12.2024 12:45
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    Комментарии (7)
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    DOCTOR PENALTY
    1733306866
    Самая большая проблема российского футбола живёт на берегах Невы. ((
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    Каратель помойников
    1733309655
    Проблемы российского футбола это 1.нынешняя РФС,эск и прочии надстройки 2.агентв которые ничего не делают 3.судейство(в принципе из первого вытекает)
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    subbotaspartak
    1733311113
    ...в командах и клубах стало много непрофессиональных людей... Там не много, там охренительно много кормится всяких людей, не репой кормятся...
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    Garrincha58
    1733316952
    Главная проблема нашего футбола очень большие порой не заслуженные зарплаты игроков особенно русских. Почему то об этом метр умалчивает даже странно Скажем футболисты Сербии Чехии Польши у себя на родине получают копейки и едут зарабатывать в Европу наших же паспортистов не оторвать от кормушки и тёплых насиженных мест язык никто не учит дома как только игрок отличится его в Москву или Питер и тут же контракт после которого куда то ехать просто не зачем и вот скажем зачем ему прогрессировать если вспомнить и перечислить таких будет около сотни где они? ау подающие когда то надежды нашего футбола
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    Айболид
    1733333385
    Самая главная проблема российского футбола - МосФутболМафия .
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