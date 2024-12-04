Агкацев сказал, хватит ли ему на жизнь 30 тысяч рублей в месяц

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев сказал, что его бутсы стоят 30-35 тысяч рублей.

– Краснодар – не самый дешевый город, согласен?

– Есть такое. Хочешь спросить, сколько я трачу в месяц?

– Например.

– В последнее время у всех футболистов это спрашивают. И некоторые говорят, что могли бы прожить на 30 тысяч [рублей] в месяц.

– Ты – нет?

– У меня только фитнес-зал, репетитор по английскому и остальные бытовые мелочи выходят на эту сумму. Чего далеко ходить – только бутсы стоят 30-35 тысяч, о чем вообще речь!