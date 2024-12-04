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    • Агкацев сказал, хватит ли ему на жизнь 30 тысяч рублей в месяц

    Агкацев сказал, хватит ли ему на жизнь 30 тысяч рублей в месяц

    Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев сказал, что его бутсы стоят 30-35 тысяч рублей.

    – Краснодар – не самый дешевый город, согласен?

    – Есть такое. Хочешь спросить, сколько я трачу в месяц?

    – Например.

    – В последнее время у всех футболистов это спрашивают. И некоторые говорят, что могли бы прожить на 30 тысяч [рублей] в месяц.

    – Ты – нет?

    – У меня только фитнес-зал, репетитор по английскому и остальные бытовые мелочи выходят на эту сумму. Чего далеко ходить – только бутсы стоят 30-35 тысяч, о чем вообще речь!

    • 22-летний Агкацев в этом сезоне провел 20 матчей за «Краснодар», пропустил 16 голов, сыграл 11 встреч на ноль.
    • Ранее вратарь «Зенита» и воспитанник «Краснодара» Евгений Латышонок отметил, что, если иметь сумму 30 тысяч рублей, то можно спокойно жить, если бытовые вопросы решаются на базе клуба.

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    Источник: Sport24

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    04.12.2024 12:16
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    Комментарии (6)
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    ilich55
    1733305273
    Ну, да в Краснодаре футболисты покупают себе форму, питаются по талонам от Магнита, ездят по городу в маршрутках, ходят в городскую баню............
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    ScarlettOgusania
    1733306304
    примерно такой же вопрос хотелось бы адресовать журналистам sport24 - "сможете прожить на 30 тысяч рублей в месяц..?")
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    Давид59
    1733309846
    Вообще-то не очень патриотично. У моей матери пенсия 30 тысяч. Пишите лучше о футболе
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