Агкацев сказал, хватит ли ему на жизнь 30 тысяч рублей в месяц

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев сказал, что его бутсы стоят 30-35 тысяч рублей.
– Краснодар – не самый дешевый город, согласен?
– Есть такое. Хочешь спросить, сколько я трачу в месяц?
– Например.
– В последнее время у всех футболистов это спрашивают. И некоторые говорят, что могли бы прожить на 30 тысяч [рублей] в месяц.
– Ты – нет?
– У меня только фитнес-зал, репетитор по английскому и остальные бытовые мелочи выходят на эту сумму. Чего далеко ходить – только бутсы стоят 30-35 тысяч, о чем вообще речь!
- 22-летний Агкацев в этом сезоне провел 20 матчей за «Краснодар», пропустил 16 голов, сыграл 11 встреч на ноль.
- Ранее вратарь «Зенита» и воспитанник «Краснодара» Евгений Латышонок отметил, что, если иметь сумму 30 тысяч рублей, то можно спокойно жить, если бытовые вопросы решаются на базе клуба.