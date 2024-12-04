Экс-президент «Торпедо» прокомментировал назначение Ари

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов отреагировал на назначение экс-форварда сборной России Ари на пост спортивного директора черно-белых.

– Как думаете, у Ари получится себя реализовать в новой роли?

– Все когда-то начинают. Не удивляюсь, что он решил продолжить свою карьеру в роли спортивного директора. Раз уж руководство клуба доверяет ему, нам остается в поверить, что это хороший выбор.

– Что он нового привнесет в команду?

– Он был хорошим забивным нападающим, не зря он играл в «Локомотиве», «Спартаке» и «Краснодаре». Я думаю, что повлияет на выбор футболистов в части усиления атаки, прежде всего. Ко всему прочему, он умеет находить общий язык с футболистами, потому что он играл в сильных командах. Все будет зависеть от него.

– «Торпедо» занимает второе место в Первой лиге. Как считаете, команда сможет выйти в РПЛ?

– Наверное, сможет, потому что такая задача перед футболистами и тренерами поставлена. Сейчас там от третьего места небольшой отрыв в 6 очков. Это всиляет уверенность, что команда добьется поставленной цели. Главное решить задачу. Хотелось бы, чтобы это было без стыковых матчей.