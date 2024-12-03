«МЮ» хочет подписать 19-летнего игрока «Ювентуса»

«Манчестер Юнайтед» рассматривает 19-летнего Кенан Йылдыза как одного из главных кандидатов для усиления позиции атакующего полузащитника, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Английский клуб впечатлен развитием футболиста «Ювентуса» и продолжает внимательно за ним наблюдать.

Однако сам Йылдыз не планирует покидать «бьянконери». Он чувствует себя очень комфортно в клубе и намерен остаться на следующий сезон.