«МЮ» хочет подписать 19-летнего игрока «Ювентуса»

«Манчестер Юнайтед» рассматривает 19-летнего Кенан Йылдыза как одного из главных кандидатов для усиления позиции атакующего полузащитника, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Английский клуб впечатлен развитием футболиста «Ювентуса» и продолжает внимательно за ним наблюдать.
Однако сам Йылдыз не планирует покидать «бьянконери». Он чувствует себя очень комфортно в клубе и намерен остаться на следующий сезон.
- В текущем сезоне футболист провел 19 матчей за «Ювентус», забил 4 гола и отдал 3 передачи.
- Его контракт с туринцами раассчитан до лета 2029 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость турка в 40 миллионов евро.