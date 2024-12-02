Шикунов ответил, за сколько «Спартак» сможет продать Угальде

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов порассуждал о трансферной стоимости нападающего Манфреда Угальде.

– Я до конца не понимал его возможностей, потенциала. Но надо сказать, что и использовали его не всегда по назначению. Тот же Абаскаль иногда отправлял парня на фланг. Зачем? Его место – только в створе ворот! Только в центре.

Угальде играет в стиле великих невысоких нападающих прошлых лет. Имею в виду, например, Герда Мюллера, Жан-Пьера Папена. Этакие забивные малыши (улыбается). Вот он из этой серии.

А когда его сдвигают куда-то на край, мы его, увы, теряем. КПД сразу же снижается. На острие он гораздо опаснее. И сейчас мы видим, что Угальде способен забивать стабильно и много.

– Теперь спартаковские болельщики опасаются, что Угальде уже зимой может уехать в европейский клуб.

– Сейчас сложно прогнозировать. При этом допускаю, что «Спартак» получит по нему серьезные предложения из Европы уже в ближайшее трансферное окно.

Даже не думаю, а уверен. Позовут в приличный чемпионат. А дальше уже не загадываю.

– А за сколько «Спартак» его сейчас может продать?

– А за сколько его купили? Больше чем за 10 миллионов. Вот смело умножайте на два.

– Если верить порталу Transfermarkt, красно-белые заплатили за него «Твенте» 13 миллионов.

– Ну вот. Значит, за 25 миллионов точно могут продать. Даже за 30 могут.

Ну а чего вы удивляетесь? Это в России сейчас такие суммы – событие. А на Западе уже давно норма жизни.

К тому же Угальде еще молодой. 22 года всего. Будет, по идее, только прогрессировать.