Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Шикунов ответил, за сколько «Спартак» сможет продать Угальде

    Шикунов ответил, за сколько «Спартак» сможет продать Угальде

    Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов порассуждал о трансферной стоимости нападающего Манфреда Угальде.

    – Я до конца не понимал его возможностей, потенциала. Но надо сказать, что и использовали его не всегда по назначению. Тот же Абаскаль иногда отправлял парня на фланг. Зачем? Его место – только в створе ворот! Только в центре.

    Угальде играет в стиле великих невысоких нападающих прошлых лет. Имею в виду, например, Герда Мюллера, Жан-Пьера Папена. Этакие забивные малыши (улыбается). Вот он из этой серии.

    А когда его сдвигают куда-то на край, мы его, увы, теряем. КПД сразу же снижается. На острие он гораздо опаснее. И сейчас мы видим, что Угальде способен забивать стабильно и много.

    – Теперь спартаковские болельщики опасаются, что Угальде уже зимой может уехать в европейский клуб.

    – Сейчас сложно прогнозировать. При этом допускаю, что «Спартак» получит по нему серьезные предложения из Европы уже в ближайшее трансферное окно.

    Даже не думаю, а уверен. Позовут в приличный чемпионат. А дальше уже не загадываю.

    – А за сколько «Спартак» его сейчас может продать?

    – А за сколько его купили? Больше чем за 10 миллионов. Вот смело умножайте на два.

    – Если верить порталу Transfermarkt, красно-белые заплатили за него «Твенте» 13 миллионов.

    – Ну вот. Значит, за 25 миллионов точно могут продать. Даже за 30 могут.

    Ну а чего вы удивляетесь? Это в России сейчас такие суммы – событие. А на Западе уже давно норма жизни.

    К тому же Угальде еще молодой. 22 года всего. Будет, по идее, только прогрессировать.

    • В этом сезоне Угальде забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.
    • У него контракт со «Спартаком» до 2028 года.

    Новости по теме
    Угальде идет по графику рекордсмена РПЛ по количеству голов за сезон 5
    Угальде – Барко – в топ-2 самых результативных атакующих дуэтов европейского сезона 5
    Угальде установил рекорд чемпионатов России по голам за 4 игры 5
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.12.2024 18:45
    Рекомендуем
    Комментарии (15)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1733155475
    ...и что б я этого больше здесь не слышал!...
    Ответить
    рылы
    1733156358
    ему красная цена 2 ляма в базарный день) 4 из 6 последних голов с нарушениями! 3 офсайда и 1 рука! я посмотрел обзоры внимательно. видно, что судьи тащат хряков за уши, засчитывают всё!
    Ответить
    SPACE TRUCKIN
    1733158797
    в центре тогда незыблемый саня соболев играл - вот Угальде и задвинули... соболь всё ,что можно искусал себе - его отправят в аренду ,думаю...весной Спартак добавит - и будет чемпионом.Соболь сойдет с ума тогда...
    Ответить
    k611
    1733162416
    Он молодой. Вопрос насколько он будет стабильно показывать свой уровень. Как он будет играть после зимней паузы. Что получится в следующем сезоне. Не будем перехваливать игрока, у него только только стало получаться играть так, как от него ожидали.
    Ответить
    шахта Заполярная
    1733162609
    Вратарь Динамо Лещук обошел соболева по забитым мячам
    Ответить
    Spartak_forv@
    1733162962
    Отличная идея продать Угальде и потом опять потратить год на поиски форварда и ещё год на его адаптацию
    Ответить
    Max Bobr
    1733163027
    Центральный защитник с ростом 176?
    Ответить
    FWSPM
    1733172060
    Он не продается. Расходимся
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 