Агент Трабукки отреагировал на обвинения губернатора Самарской области

Футбольный агент Марко Трабукки прокомментировал обращение губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в прокуратуру.

Глава региона инициировал проверку сделок «Крыльев Советов» в период работы предыдущего губернатора Дмитрия Азарова.

Будут проверены трансферы, связанные с агентами Павлом Андреем и Марко Трабукки.

В заявлении Федорищева указано, что агенты получали завышенные комиссии.

– Вас не удивляет все происходящее в Самарской области?

– Сейчас я в Италии, не очень слежу за темой.

– Сообщается, что комиссия за трансфер Егора Карпицкого больше, чем трансфер.

– Нет, комиссия была одна, она была заплачена.

– Как вы относитесь к деятельности губернатора по борьбе с агентами?

– В Италии прошли через это 20 лет назад. Поиск справедливости – это хорошо.

– В случае, если к вам обратятся правоохранительные органы, вы готовы приехать?

– Мне нечего скрывать. Всегда буду рад помочь.