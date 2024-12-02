Агент Трабукки отреагировал на обвинения губернатора Самарской области

Футбольный агент Марко Трабукки прокомментировал обращение губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в прокуратуру.
- Глава региона инициировал проверку сделок «Крыльев Советов» в период работы предыдущего губернатора Дмитрия Азарова.
- Будут проверены трансферы, связанные с агентами Павлом Андреем и Марко Трабукки.
- В заявлении Федорищева указано, что агенты получали завышенные комиссии.
– Вас не удивляет все происходящее в Самарской области?
– Сейчас я в Италии, не очень слежу за темой.
– Сообщается, что комиссия за трансфер Егора Карпицкого больше, чем трансфер.
– Нет, комиссия была одна, она была заплачена.
– Как вы относитесь к деятельности губернатора по борьбе с агентами?
– В Италии прошли через это 20 лет назад. Поиск справедливости – это хорошо.
– В случае, если к вам обратятся правоохранительные органы, вы готовы приехать?
– Мне нечего скрывать. Всегда буду рад помочь.