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    • Агент Трабукки отреагировал на обвинения губернатора Самарской области

    Агент Трабукки отреагировал на обвинения губернатора Самарской области

    Футбольный агент Марко Трабукки прокомментировал обращение губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в прокуратуру.

    • Глава региона инициировал проверку сделок «Крыльев Советов» в период работы предыдущего губернатора Дмитрия Азарова.
    • Будут проверены трансферы, связанные с агентами Павлом Андреем и Марко Трабукки.
    • В заявлении Федорищева указано, что агенты получали завышенные комиссии.

    – Вас не удивляет все происходящее в Самарской области?

    – Сейчас я в Италии, не очень слежу за темой.

    – Сообщается, что комиссия за трансфер Егора Карпицкого больше, чем трансфер.

    – Нет, комиссия была одна, она была заплачена.

    – Как вы относитесь к деятельности губернатора по борьбе с агентами?

    – В Италии прошли через это 20 лет назад. Поиск справедливости – это хорошо.

    – В случае, если к вам обратятся правоохранительные органы, вы готовы приехать?

    – Мне нечего скрывать. Всегда буду рад помочь.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.12.2024 17:31
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    Комментарии (2)
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    subbotaspartak
    1733155040
    Всегда буду рад помочь, работаю по удалёнке.
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    Иван Петров 1986
    1733156380
    Заныкался.
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