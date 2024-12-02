Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Тюкавин ответил на вопросы о ежемесячных тратах

    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о расходах на жизнь.

    – Сейчас в российском футболе прямо флешмоб: все спрашивают у игроков и тренеров, сколько они тратят в месяц.

    – Я не читаю ответы на этот вопрос, но не понимаю, как можно назвать конкретную сумму, сколько ты тратишь в месяц. У вас одни и те же траты каждый месяц?

    – У нас – да. Фиксированная же зарплата.

    – А у нас не такая? Каждый месяц одна и та же зарплата, но невозможно следить за тем, сколько ты тратишь. Как на это можно правильно ответить?

    – У вас нет ощущения, что некоторые футболисты все-таки знают свои траты, но намеренно их занижают перед журналистами?

    – Правильно. Но если я скажу, что трачу столько-то миллионов рублей в месяц? Все скажут: «О, ничего себе парень зажрался».

    – Как прожить на несколько миллионов все понимают. Но вот Евгений Латышонок в Санкт-Петербурге живет на 30 тысяч в месяц. Разве это реально сделать футболисту?

    – Не знаю, это вратарь, у него свой мир какой-то. Ему, может, реально.

    Артем Карпукас – 70 тысяч рублей в Москве. Реально?

    – Ему, наверное, реально. Мне – нет.

    – Есть траты, на которые вы с болью в сердце идете?

    – Когда жене сумку покупаю! Когда что-то покупаю себе, такого нет. В основном, на нее трачу, скрепя зубами только ей покупки.

    Новости по теме
    Тюкавин признался, благодаря чему сделал 2+1 с «Химками» 6
    Агент Тюкавина: «Цель на 2025-й год – трансфер в Европу» 8
    РПЛ. «Динамо» разгромило «Химки» (4:1), у Тюкавина дубль 5
    Источник: «Комсомольская правда»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.12.2024 16:41
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    рылы
    1733148225
    "Евгений Латышонок в Санкт-Петербурге живет на 30 тысяч в месяц" дебилы, он этого не говорил.
    Ответить
    erybov1965
    1733149004
    Так он не ответил на вопросы о ежемесячных тратах.Только дал понять,что они не малые и поэтому говорить о них не будет,а делает он их с болью в сердце.Можно только представить о их размерах.Ну как у всех: по труду,по заслугам.
    Ответить
    Интерес
    1733152925
    "...невозможно следить за тем,сколько ты тратишь" можно лишь тогда,когда знаешь,что деньги неожиданно не кончаются.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 