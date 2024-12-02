Масалитин выступил с претензией в адрес игрока ЦСКА: «От матча к матчу все больше тухнет»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин возмущен выступлением форварда Сауля Гуарирапы за команду.

«От него были очень большие ожидания. Казалось, что берем классного нападающего, и вначале он даже показывал себя неплохо. Хоть и не забивал, но приносил пользу команде: боролся, бежал, пасовал...

Но с каждым матчем он будто все больше уверенности в себе теряет. От матча к матчу все больше тухнет, и от того футболиста, что мы брали, и половины не осталось», – сказал Масалитин.