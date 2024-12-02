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    • Масалитин выступил с претензией в адрес игрока ЦСКА: «От матча к матчу все больше тухнет»

    Масалитин выступил с претензией в адрес игрока ЦСКА: «От матча к матчу все больше тухнет»

    Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин возмущен выступлением форварда Сауля Гуарирапы за команду.

    «От него были очень большие ожидания. Казалось, что берем классного нападающего, и вначале он даже показывал себя неплохо. Хоть и не забивал, но приносил пользу команде: боролся, бежал, пасовал...

    Но с каждым матчем он будто все больше уверенности в себе теряет. От матча к матчу все больше тухнет, и от того футболиста, что мы брали, и половины не осталось», – сказал Масалитин.

    • ЦСКА арендовал Гуарирапу у «Сочи» до лета за 400 тысяч евро.
    • Игрок стоит 1,2 миллиона евро.
    • В 10 матчах РПЛ за ЦСКА у Сауля 0+0.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.12.2024 13:33
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    Комментарии (4)
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    Тинез Розоп
    1733136064
    Тухнут яйца на жаре , а этот просто болт ложил. Бабки - Москва…
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    Cleaner
    1733136249
    Вся команда уже третий сезон тухнет...(
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    dimag
    1733147446
    Масалитин сказал о Гуарирапе(с третьего раза написал), а вот «Спорт-Экспресс» акцентировал это к клубу. Ну если это журналистка писала то ответ один - Сиськи покажи тайну приоткрой мы за ними в бой
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    subbotaspartak
    1733147801
    Если получилось не очень, В Сочи...
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