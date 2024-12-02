Угальде в процентах определил шансы «Спартака» на чемпионство

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде оценил шансы на чемпионство в 50 процентов.

«Считаю ли я, что «Зенит» перестал быть непобедимым? Мы сфокусированы на себе. Мы идем от игры к игре. Давайте посмотрим, что будет в будущем.

Возможно ли, что «Спартак» обгонит «Зенит» в чемпионской гонке? Мы сделаем все возможное и постараемся обойти их. Это футбол: шансы – 50 на 50», – сказал Угальде.

Накануне «Спартак» победил в 17-м туре «Краснодар» (3:0).

Угальде – лучший бомбардир РПЛ (14 голов).

«Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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