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    • Угальде в процентах определил шансы «Спартака» на чемпионство

    Угальде в процентах определил шансы «Спартака» на чемпионство

    Нападающий «Спартака» Манфред Угальде оценил шансы на чемпионство в 50 процентов.

    «Считаю ли я, что «Зенит» перестал быть непобедимым? Мы сфокусированы на себе. Мы идем от игры к игре. Давайте посмотрим, что будет в будущем.

    Возможно ли, что «Спартак» обгонит «Зенит» в чемпионской гонке? Мы сделаем все возможное и постараемся обойти их. Это футбол: шансы – 50 на 50», – сказал Угальде.

    • Накануне «Спартак» победил в 17-м туре «Краснодар» (3:0).
    • Угальде – лучший бомбардир РПЛ (14 голов).
    • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.12.2024 12:10
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    Комментарии (9)
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    oyabun
    1733131476
    Последние победы внушают оптимизм.
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    Semargl18
    1733132451
    Как у блондинки встретить на улице динозавра.. ага .. 50 на 50..
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    Тинез Розоп
    1733132475
    Это хороший понедельник, немытых на сайте мало. Всё отмываются…
    Ответить
    The only one
    1733132628
    Всё может быть. Впереди ещё половина чемпионата...
    Ответить
    Вомбат
    1733139313
    Я согласен с Угальде. Три тура назад я писал, что Спартак показывает значительный прогресс в организации игры и в следующем сезоне поборется за золото. После вчерашней игры я корректирую свой прогноз -- уже в этом сезоне.
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    Anton01011969
    1733139876
    Если играть в такой футбол, как с Локо и Краснодаром, то можно и стать чемпионами! А если заниматься ерундой, то понятное дело ничего и пыхтеть!!!
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