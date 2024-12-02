Губернатор Федорищев: «Агент Андреев отказался от диалога, но мы найдем его»

Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области, сообщил, что агент Павел Андреев, контролирующий костяк «Крыльев Советов», не настроен на диалог.

– Говорят, что в тех же «Крыльях Советов» очень многое контролирует агент Павел Андреев.

– Я попросил его в понедельник приехать на совещание, где мы будем обсуждать на оперативке некоторые аспекты. Несмотря на то что он не является учредителем, Павел владеет половиной команды, извлекает прибыль в сотни миллионов рублей. Причем эти сотни миллионов идут из регионального бюджета.

Я хотел его пригласить, нормально поговорить, узнать о его планах. Но он передал, что не будет участвовать в диалоге и никогда не приедет. Позиция странная. Придется обсуждать ситуацию заочно, без него... Но найти этого человека несложно. Мы всегда найдем и его, и возможность с ним поговорить.

Прокуроры проверят деятельность Андреева.

Агент управляет делами 10+ игроков «Крыльев».

Команда идет в РПЛ 10-й.

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