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    • Губернатор Федорищев: «Агент Андреев отказался от диалога, но мы найдем его»

    Губернатор Федорищев: «Агент Андреев отказался от диалога, но мы найдем его»

    Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области, сообщил, что агент Павел Андреев, контролирующий костяк «Крыльев Советов», не настроен на диалог.

    – Говорят, что в тех же «Крыльях Советов» очень многое контролирует агент Павел Андреев.

    – Я попросил его в понедельник приехать на совещание, где мы будем обсуждать на оперативке некоторые аспекты. Несмотря на то что он не является учредителем, Павел владеет половиной команды, извлекает прибыль в сотни миллионов рублей. Причем эти сотни миллионов идут из регионального бюджета.

    Я хотел его пригласить, нормально поговорить, узнать о его планах. Но он передал, что не будет участвовать в диалоге и никогда не приедет. Позиция странная. Придется обсуждать ситуацию заочно, без него... Но найти этого человека несложно. Мы всегда найдем и его, и возможность с ним поговорить.

    • Прокуроры проверят деятельность Андреева.
    • Агент управляет делами 10+ игроков «Крыльев».
    • Команда идет в РПЛ 10-й.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.12.2024 11:32
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    Комментарии (8)
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    Цугундeр
    1733128556
    Смелый и решительный..) Видно сбегал куда-то, заручился... А может , даже, поручкался.
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    vvv123
    1733129064
    Ворюга, наверно, этот Андреев? Надо брать и бабло выколачивать! А Губер молодец, фамилии называет, чего другие как огня боятся. Надо этот змеюшник уничтожить в нашем футболе. На благо всем!
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    The only one
    1733132743
    Мы всегда найдем его, поговорим, направим, засадим...
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    SLADE2019
    1733134280
    И что губер принудительным приводом явку агента обеспечит? Ну что ж у нас все возможно. На месте Андреева, я бы как минимум не спешил на встречу с Федорищевым (так складно его фамилия рифмуется, просто блеск). Смысла особого для него нет.
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    Каратель помойников
    1733145280
    Как то странно, целый губернатор области и какой то агент футбольный.маски шоу вызвать и обоссаного в приемную,делов то.надо прикрывать это агентсвующее безобразие.ничего не делают
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