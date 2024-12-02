Осинькин связал победу «Крыльев» над «Зенитом» с божьей помощью

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу над «Зенитом» (3:2) в 17-м туре РПЛ.

– «Зенит» – такая команда, где мы не можем сказать, это мы что‑то плохо сделали, или они всe сделали идеально. Да, первые минуты были тяжелые. Но ответный гол вернул нас в игру.

– Три удара в створ – три забитых мяча. Это в первом тайме.

– С нами бог.

– Дубль Ивана Сергеева.

– Хочу сказать, что у Вани был непростой отрезок. У него было маловато голов. Но он на своем месте, и он нам сильно помогает. Отдельно выделю тот объем работы, который он выполняет. Нам приходится много бегать, по‑другому мы бы не спаслись.

– Вы чувствуете поддержку команды?

– Я всегда благодарен ребятам, пойду за них для конца. Это мужской коллектив. Поверьте, он так работает.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Осинькин может покинуть «Крылья Советов» после игры с «Зенитом».

Самарцы набрали 18 очков и занимают 10‑е место в РПЛ.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во вторник сказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE