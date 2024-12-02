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    • Осинькин связал победу «Крыльев» над «Зенитом» с божьей помощью

    Осинькин связал победу «Крыльев» над «Зенитом» с божьей помощью

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу над «Зенитом» (3:2) в 17-м туре РПЛ.

    – «Зенит» – такая команда, где мы не можем сказать, это мы что‑то плохо сделали, или они всe сделали идеально. Да, первые минуты были тяжелые. Но ответный гол вернул нас в игру.

    – Три удара в створ – три забитых мяча. Это в первом тайме.

    – С нами бог.

    – Дубль Ивана Сергеева.

    – Хочу сказать, что у Вани был непростой отрезок. У него было маловато голов. Но он на своем месте, и он нам сильно помогает. Отдельно выделю тот объем работы, который он выполняет. Нам приходится много бегать, по‑другому мы бы не спаслись.

    – Вы чувствуете поддержку команды?

    – Я всегда благодарен ребятам, пойду за них для конца. Это мужской коллектив. Поверьте, он так работает.

    • Ранее «Чемпионат» сообщал, что Осинькин может покинуть «Крылья Советов» после игры с «Зенитом».
    • Самарцы набрали 18 очков и занимают 10‑е место в РПЛ.
    • Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во вторник сказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.12.2024 11:20
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    Комментарии (7)
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    Интерес
    1733128051
    Ещё один "правоверный".Вот турнёт тебя "бог" из команды,а глянешь-это губернатор.
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    Тинез Розоп
    1733131047
    У нас в стране один царь и бог. И только он , выше Газпрома…
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    Борис34684
    1733136162
    На бога надейся а газпрома все равно больше.
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