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    • Примера. Голы Беллингема и Мбаппе принесли «Реалу» победу над «Хетафе» (2:0)

    Примера. Голы Беллингема и Мбаппе принесли «Реалу» победу над «Хетафе» (2:0)

    В матче 15-го тура чемпионата Испании «Реал» победил «Хетафе» со счетом 2:0.

    Оба мяча мадридцы забили в первом тайме. На 30-й минуте Джуд Беллингем реализовал пенальти. На 38-й гол в ворота «Хетафе» забил Килиан Мбаппе.

    «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Примеры с 33 очками после 14 игр. Команда отстает от «Барселоны», которая провела на матч больше, на 1 балл.

    «Хетафе» идет 17-м с 13 очками после 15 встреч.

    Испания. Примера. 15-й тур

    Реал – Хетафе – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Беллингем, 30 (с пенальти); 2:0 – Мбаппе, 38.

    Календарь Примеры

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.12.2024 20:20
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