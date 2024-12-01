Примера. Голы Беллингема и Мбаппе принесли «Реалу» победу над «Хетафе» (2:0)

В матче 15-го тура чемпионата Испании «Реал» победил «Хетафе» со счетом 2:0.

Оба мяча мадридцы забили в первом тайме. На 30-й минуте Джуд Беллингем реализовал пенальти. На 38-й гол в ворота «Хетафе» забил Килиан Мбаппе.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Примеры с 33 очками после 14 игр. Команда отстает от «Барселоны», которая провела на матч больше, на 1 балл.

«Хетафе» идет 17-м с 13 очками после 15 встреч.

Испания. Примера. 15-й тур

Реал – Хетафе – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Беллингем, 30 (с пенальти); 2:0 – Мбаппе, 38.

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