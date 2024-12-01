Примера. Голы Беллингема и Мбаппе принесли «Реалу» победу над «Хетафе» (2:0)

В матче 15-го тура чемпионата Испании «Реал» победил «Хетафе» со счетом 2:0.
Оба мяча мадридцы забили в первом тайме. На 30-й минуте Джуд Беллингем реализовал пенальти. На 38-й гол в ворота «Хетафе» забил Килиан Мбаппе.
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Примеры с 33 очками после 14 игр. Команда отстает от «Барселоны», которая провела на матч больше, на 1 балл.
«Хетафе» идет 17-м с 13 очками после 15 встреч.
Испания. Примера. 15-й тур
Голы: 1:0 – Беллингем, 30 (с пенальти); 2:0 – Мбаппе, 38.
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