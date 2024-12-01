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    • Галактионов прокомментировал поражение «Локомотива» от «Химок»

    Галактионов прокомментировал поражение «Локомотива» от «Химок»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался после матча 17-го тура РПЛ против «Химок» (1:3).

    – Не получилось забить. Было достаточно много моментов. Можно сколько угодно говорить о принципах игры, об их реализации, тактической составляющей, но еще есть и исполнительское мастерство. К сожалению, значит, оно не дотягивает, потому что моментов было предостаточно. Сами пропускаем мячи, то мимо мяча промахнемся, то рикошет. Концентрация и степень надежности была утрачена.

    – Стартовые 15–20 минут были за «Химками».

    – Это нервозность. Идет отрезок, когда есть поражения, не очень хорошие результаты. Ребята были растеряны. Как только мяч вниз клали и игровая уверенность отрезками появлялась, сразу было превосходство нашей команды.

    – Когда Сарвели сравнял, казалось, что «Локомотив» поймал игру, но что‑то пошло не так.

    – Пропустили контратаку. Постоянно обращаю внимание, что игроки должны находиться на своих позициях, но в этом моменте соперник воспользовался контратакой.

    – В первом тайме вызывала серьезные вопросы игра Монтеса. Чем это можно объяснить?

    – Сложно сказать. Были матчи, где он играл достаточно хорошо, в том числе и против «Зенита», но как только более юркие, низкие нападающие попадаются, ему становится не совсем комфортно.

    • «Локомотив» проиграл «Химкам» в обоих кругах.
    • Москвичи сегодня могут покинуть топ-3 РПЛ.
    • Следующий соперник – «Краснодар».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.12.2024 17:32
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    Комментарии (2)
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    rash1959
    1733063876
    вы "мяч вниз клали", а Химки "клали" на вас.
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    zigbert
    1733069382
    Надо отдать должное Химкам.Эта команда уже отбирала очки и у Зенита, и у Краснодара.
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