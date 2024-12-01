Галактионов прокомментировал поражение «Локомотива» от «Химок»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался после матча 17-го тура РПЛ против «Химок» (1:3).

– Не получилось забить. Было достаточно много моментов. Можно сколько угодно говорить о принципах игры, об их реализации, тактической составляющей, но еще есть и исполнительское мастерство. К сожалению, значит, оно не дотягивает, потому что моментов было предостаточно. Сами пропускаем мячи, то мимо мяча промахнемся, то рикошет. Концентрация и степень надежности была утрачена.

– Стартовые 15–20 минут были за «Химками».

– Это нервозность. Идет отрезок, когда есть поражения, не очень хорошие результаты. Ребята были растеряны. Как только мяч вниз клали и игровая уверенность отрезками появлялась, сразу было превосходство нашей команды.

– Когда Сарвели сравнял, казалось, что «Локомотив» поймал игру, но что‑то пошло не так.

– Пропустили контратаку. Постоянно обращаю внимание, что игроки должны находиться на своих позициях, но в этом моменте соперник воспользовался контратакой.

– В первом тайме вызывала серьезные вопросы игра Монтеса. Чем это можно объяснить?

– Сложно сказать. Были матчи, где он играл достаточно хорошо, в том числе и против «Зенита», но как только более юркие, низкие нападающие попадаются, ему становится не совсем комфортно.

«Локомотив» проиграл «Химкам» в обоих кругах.

Москвичи сегодня могут покинуть топ-3 РПЛ.

Следующий соперник – «Краснодар».

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE