Прогноз Генича на исход коррупционного скандала в РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич дал прогноз на итог коррупционного скандала.

Коррупционный скандал произошел на этой неделе после резонансного заявления Вячеслава Федорищева.

Губернатор Самарской области сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.

По его словам, клуб должен 36 миллионов рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

«Есть ощущение, что найдется человек, на которого это все спихнут. И все. Скажут, что да, он мошенник, брал деньги и вводил всех в заблуждении. И на самом деле судьи чистые.

Этому губернатору не нужны «Крылья». Он лучше потратит эти деньги на массовый спорт, ФОКи. С точки зрения губернатора это нормально», – сказал Генич.

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