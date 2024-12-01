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    Прогноз Генича на исход коррупционного скандала в РПЛ

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич дал прогноз на итог коррупционного скандала.

    • Коррупционный скандал произошел на этой неделе после резонансного заявления Вячеслава Федорищева.
    • Губернатор Самарской области сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.
    • По его словам, клуб должен 36 миллионов рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

    «Есть ощущение, что найдется человек, на которого это все спихнут. И все. Скажут, что да, он мошенник, брал деньги и вводил всех в заблуждении. И на самом деле судьи чистые.

    Этому губернатору не нужны «Крылья». Он лучше потратит эти деньги на массовый спорт, ФОКи. С точки зрения губернатора это нормально», – сказал Генич.

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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    01.12.2024 15:06
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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1733056489
    ...дракон коррупции всегда поступает, как ящерица - скидывает хвост...
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    Интерес
    1733056818
    Не...Генича больше сегодня не надо,и так уже поташнивает.Лучше давайте нетленку "домохозяйки из Уфы",там хоть забавно,и "всем сестрАм по..." мордАм.
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