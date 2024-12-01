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    • Колыванов – об Угальде: «Жалко, что «Спартак» подготовил такого игрока, а потом продаст»

    Колыванов – об Угальде: «Жалко, что «Спартак» подготовил такого игрока, а потом продаст»

    Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов прокомментировал интерес из АПЛ к форварду «Спартака» Манфреду Угальде.

    «Сложно сказать, насколько возможен трансфер Угальде в клуб АПЛ этой зимой. Но если это произойдeт, то Угальде нужно будет искать замену. Было много критики в начале сезона и в прошлом, что он мало забивает и создаeт. Но последние матчи доказали, что он умеет играть в футбол. Ему нашли позицию в качестве центрального нападающего, ведь Угальде было неуютно, когда играл слева или справа в атаке.

    Что касается его возможной продажи, то зарекаться нельзя. Если поступит хорошее предложение, то вполне возможно, что Угальде может уехать. «Спартак» всe равно будет работать на трансферном рынке. Жалко, что подготовили такого футболиста, а потом продадут», – сказал Колыванов.

    • Костариканца купили в январе у «Твенте» за 13 миллионов евро.
    • В субботу он оформил 4+1 в дерби с «Локомотивом» (5:2).
    • Всего в этом сезоне в активе нападающего 13 голов и 3 ассиста в 19 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.12.2024 13:41
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    Комментарии (7)
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    The only one
    1733051286
    Жалко у пчёлки. А тут рынок- базар...
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    NewLife
    1733054115
    Разглагольствования ни о чем.
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    O-kolesov
    1733055425
    Как это, Спартак его подготовил? Спартак его купил уже готового.
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    vvv123
    1733055787
    Колыван больной чтоль? Когда он Угальду подготовил?
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    Интерес
    1733058607
    С такими отступными он уже на футбольном кладбище,если "Спартак" заднюю не даст."Воспитатели таланта",блин...Комики.
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    Garrincha58
    1733058951
    Кого он подготовил глупый вы эксперт купили готового лега и всё. Вот скажем Батракова подготовили в РЖД и возможно продадут а Спартак вообще ещё никого не подготовил так чтобы жалко было продать
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    alefreddy
    1733074298
    пусть играет а 100 лямов европейских можно и продать
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