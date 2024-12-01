Колыванов – об Угальде: «Жалко, что «Спартак» подготовил такого игрока, а потом продаст»

Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов прокомментировал интерес из АПЛ к форварду «Спартака» Манфреду Угальде.

«Сложно сказать, насколько возможен трансфер Угальде в клуб АПЛ этой зимой. Но если это произойдeт, то Угальде нужно будет искать замену. Было много критики в начале сезона и в прошлом, что он мало забивает и создаeт. Но последние матчи доказали, что он умеет играть в футбол. Ему нашли позицию в качестве центрального нападающего, ведь Угальде было неуютно, когда играл слева или справа в атаке.

Что касается его возможной продажи, то зарекаться нельзя. Если поступит хорошее предложение, то вполне возможно, что Угальде может уехать. «Спартак» всe равно будет работать на трансферном рынке. Жалко, что подготовили такого футболиста, а потом продадут», – сказал Колыванов.

Костариканца купили в январе у «Твенте» за 13 миллионов евро.

В субботу он оформил 4+1 в дерби с «Локомотивом» (5:2).

Всего в этом сезоне в активе нападающего 13 голов и 3 ассиста в 19 матчах.

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