Карпин прокомментировал женитьбу на 19-летней испанской актрисе

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на рутуб-канале «Карты, деньги, два мяча» вспомнил обстоятельства женитьбы на 19-летней испанке Альбе Фернандес.

Свадьба случилась, когда Карпину было 38 лет.

– Вы были женаты на испанке. Назовите главную разницу между русской и испанской женой.

– Глобально разницы никакой нет с точки зрения «жена – муж». Разница есть в менталитете. Не с точки зрения мужа и жены, а с точки зрения восприятия действительности. Все равно мы русские, российские, советские… Я вообще советский. Наши шутки, про фильмы не поговоришь…

– Так а зачем вы на ней женились?

– Ну, захотелось тогда. Мне было 38, ей – 19. Менталитет другой абсолютно.

– И это впоследствии сыграло свою роль в том, что вы развелись с ней, да?

– Не только это, много чего. Опять же, у меня двое детей было – тогда двое еще было, не как сейчас. Понятно, что в 19 лет девушке, наверное, тяжело делить любимого человека. Наверное, любимого! Еще и с детьми… Ну, сложно. Я понимаю, что сложно.

– Короче, испанский блин комом получился.

– Ну да.

Сейчас Карпин женат на Дарье, с которой знаком с ее детства.

У Карпина есть испанское гражданство.

Всего у тренера 5 своих дочерей и одна приемная.

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