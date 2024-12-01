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    • Карпин прокомментировал женитьбу на 19-летней испанской актрисе

    Карпин прокомментировал женитьбу на 19-летней испанской актрисе

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин на рутуб-канале «Карты, деньги, два мяча» вспомнил обстоятельства женитьбы на 19-летней испанке Альбе Фернандес.

    Свадьба случилась, когда Карпину было 38 лет.

    – Вы были женаты на испанке. Назовите главную разницу между русской и испанской женой.

    – Глобально разницы никакой нет с точки зрения «жена – муж». Разница есть в менталитете. Не с точки зрения мужа и жены, а с точки зрения восприятия действительности. Все равно мы русские, российские, советские… Я вообще советский. Наши шутки, про фильмы не поговоришь…

    – Так а зачем вы на ней женились?

    – Ну, захотелось тогда. Мне было 38, ей – 19. Менталитет другой абсолютно.

    – И это впоследствии сыграло свою роль в том, что вы развелись с ней, да?

    – Не только это, много чего. Опять же, у меня двое детей было – тогда двое еще было, не как сейчас. Понятно, что в 19 лет девушке, наверное, тяжело делить любимого человека. Наверное, любимого! Еще и с детьми… Ну, сложно. Я понимаю, что сложно.

    – Короче, испанский блин комом получился.

    – Ну да.

    • Сейчас Карпин женат на Дарье, с которой знаком с ее детства.
    • У Карпина есть испанское гражданство.
    • Всего у тренера 5 своих дочерей и одна приемная.

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    Источник: Sport24

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    01.12.2024 00:08
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    Комментарии (11)
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    DOCTOR PENALTY
    1733001676
    Ничёси... - вот они где рекорды-то!!! Вот это Валера заверил! ***
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    Fju-2
    1733005839
    Во всей этой истории есть одна странность. Кто-то смотрит рутуб?
    Ответить
    russkiisergei
    1733034847
    реклама рутуба вышла на новый уровень!
    Ответить
    Виктор56--google
    1733035256
    Ну захотелось, что непонятного
    Ответить
    Taps
    1733037705
    Козёл ...
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    Опорник1984
    1733040029
    Да таких миллионы в мире. Ну пожил , не получилось, разошлись. Как говорится, искал свое счастье.
    Ответить
    Gospod
    1733048842
    ну ао дквочкам Валера что тут слелаешь. Такой фетиш. сначала 19 оетняя..потом вообще ДОЧЬ друга. взял...ищврашенец...чтоттут сказать
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