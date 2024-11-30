Экс-тренер «Краснодара» вспомнил, как Мамаев «попер» на Сафонова на тренировке

Бывший тренер вратарей «Краснодара» Алексей Антонюк рассказал о случае на тренировке.

«Играли как-то двусторонку. Паша Мамаев Матвею подсовывает неудобную передачу, под левую ногу. Сафонов отдаeт чужому, им забивают мяч. Естественно, футболисты играют на интерес, накал высокий. Паша и попeр жeстко на него: «Молодой, ты чe? Давай соберись».

А Мотя парировал с улыбкой: «Паша, брат, если бы я левой так умел, я бы сейчас не здесь играл!». Это его защитный механизм. Мамаев усмехнулся: молодой ответил, а вроде и в тему, по делу. Потом Матвей раз-другой выручил – и взрослые ребята его очень быстро приняли.

Помню, в первом же матче Лиги Европы он пошeл навстречу нападающему и вместо того, чтобы просто выбить мяч, чуть подсeк его над ногой соперника. Мотя ещe не очень уверенно действовал ногами, но то, что решился так сыграть в дебютном международном матче, много о нeм говорит. А для команды это был сигнал: «Ого! А что, так можно было? Если наш молодой вратарь так делает, почему мы должны тушеваться?» – рассказал Антонюк.

Сафонов – воспитанник «Краснодара».

Летом команда продала его «ПСЖ» за 20 миллионов евро.

Мамаев завершил карьеру и живет в ОАЭ.

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