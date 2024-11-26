Во Франции заявили, что Сафонов приближается к основе «ПСЖ»

Журналист французской газеты L'Equipe Арно Эрман высказался об игре вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«В матче с «Тулузой» Сафонов очень хорошо сделал то немногое, что должен был сделать. Не знаю, можно ли судить о прогрессе по этой игре, но, в любом случае, Сафонов не совершал грубых ошибок.

Что касается его положения в команде, то Луис Энрике все более регулярно чередует его с Джанлуиджи Доннаруммой. Это может говорить о том, что Сафонов реально становится все ближе к основному составу «ПСЖ», – сказал Эрман.

В 23:00 мск парижане сыграют в Лиге чемпионов против «Баварии».

Сафонов в команде с лета. Игрока купили у «Краснодара» за 20 миллионов евро.

У Матвея в сезоне ЛЧ 1 матч.

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