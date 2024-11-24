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    • 36-летний Ди Мария оформил хет-трик за 16 минут в матче Кубка Португалии

    36-летний Ди Мария оформил хет-трик за 16 минут в матче Кубка Португалии

    Вингер «Бенфики» Анхель Ди Мария забил 3 мяча за 16 минут и отдал 1 голевую передачу в матче 4-го раунда Кубка Португалии с клубом «Эштрела». Его команда одержала победу со счетом 7:0.

    Аргентинец отличился на 2-й, 5-й и 18-й минутах встречи, став автором первых трех голов «Бенфики» в этой встрече. На 59-й минуте Ди Мария также отдал голевой пас на Керема Актюркоглу, а на 65-й его заменили. Также у лиссабонцев в этой встрече отличились Зеки Амдуни и Артур Кабрал, оформивший дубль.

    • 36-летний Ди Мария провел в этом сезоне за «Бенфику» 15 матчей, забил 8 голов, отдал 3 передачи.
    • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона.

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    Источник: «Бомбардир»

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