«Рубин» хочет удержать Рожкова и повторит предложение «Динамо»

«Рубин» намерен предложить новый контракт 19-летнему защитнику Илье Рожкову. По данным «Бизнес Online», в клуб не поступало уведомлений по футболисту, и казанцы намерены бороться за воспитанника.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Динамо» приобретет Рожкова за три миллиона евро. «Рубин» готов повторить условия бело-голубых.

Помимо «Динамо» футболистом интересовались «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив».

В текущем сезоне Рожков сыграл 16 матчей за «Рубин» во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 передачей.

Соглашение защитника с казанским клубом рассчитано до лета 2027 года.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

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