Глушаков одним словом описал 2024 год для сборной России

Бывший игрок сборной России Денис Глушаков оценил 2024 год для команды.

«Удачный год для сборной России, одержали победы в пяти матчах. И атмосфера вокруг всех игр была прекрасная, столько болельщиков посетило стадионы! Все хорошо, только один минус – мы не участвуем в международных турнирах.

В любом случае такие товарищески матчи необходимы для рейтинга ФИФА, чтобы мы не упали вниз. И ребятам надо вместе собираться, общаться и тренироваться. А с кем приходится, с теми и играет, тут не все от нас зависит», – сказал Глушаков.

Все матчи России в 2024 году.

Россия – Сербия – 4:0;

Беларусь – Россия – 0:4;

Вьетнам – Россия – 0:3;

Россия – Бруней – 11:0;

Россия – Сирия – 4:0.

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