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    • Вратарь «Акрона» объяснил, почему не смотрел интервью Дзюбы

    Вратарь «Акрона» объяснил, почему не смотрел интервью Дзюбы

    Сергей Волков, голкипер «Акрона», сообщил, что не смотрел резонансное интервью партнера Артема Дзюбы.

    «Интервью Дзюбы не смотрел, только отрывки попадались. Артeм любит много разговаривать и шутить. Мне его и так хватает, а ещe и интервью смотреть – с ума сойти можно», – сказал Волков.

    • Дзюба в интервью объяснил, почему не жмет руку Сергею Семаку.
    • Артем назвал главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова «трусливеньким».
    • Также Дзюба раскрыл свое видение ситуации в «Спартаке».

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    Источник: «Чемпионат»

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    20.11.2024 17:15
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