«Динамо» заинтересовано в защитнике «Сан-Паулу»

«Динамо» проявляет интерес к 28-летнему защитнику «Сан-Паулу» Сабино, сообщает «Евро-Футбол.Ру». Футболист всю карьеру провел в бразильских клубах. Он играет за «трехцветных» с марта, перейдя в команду на правах свободного агента из «Спорт Ресифи».

В этом сезоне Сабино сыграл за «Сан-Паулу» 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Его контракт с клубом рассчитан еще на 2 года.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1 миллион евро.

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